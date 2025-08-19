CaixaBank activa un plan de apoyo por los incendios de 40 millones

RAC

Santiago

CaixaBank anunció ayer un plan de medidas de apoyo de 40 millones de euros destinado a las personas afectadas por los incendios que estas semanas han azotado a la comunidad, en línea con su «vocación de cercanía con el territorio», tal y como anunció el director territorial Norte, Juan Pedro Badiola.

La primera medida consistirá en anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales de las aseguradoras; y la segunda línea está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad. Todas ellas pueden solicitarse ya a través de la red de oficinas de la empresa en la comunidad.

CaixaBank activa un plan de apoyo por los incendios de 40 millones

