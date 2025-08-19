El fuego se desata en los valles con pueblos y patrimonio en ruinas

El sur de la provincia de Ourense se ha convertido en un frente de fuego a cielo abierto. Valdeorras, Monterrei y ahora también la Sierra de Trevinca ven como los incendios dejan tras de sí pueblos amenazados, viviendas desalojadas y un patrimonio cultural afectado. A pie de monte son los vecinos los que se movilizan con cubos de agua, palas y lo que haga falta para hacer frente a una lacra que extiende la preocupación a mayor velocidad, todavía, que el humo.

Ayer una de las principales preocupaciones estaba en la comarca de Valdeorras. En su capital, en O Barco, asumía el bastón de mando Aurentino Alonso, porque la crisis de los incendios llega justo en el momento de sucesión en la alcaldía, tras la renuncia de Alfredo García después de 26 años al frente del consistorio.

En la sala de plenos la frase «O Barco de Valdeorras huele a humo y a impotencia», se pronunciaba repitiendo lo que llevan días lamentando desde otros concellos como Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Trives, A Mezquita u Oímbra, entre muchos otros, porque las llamas no entienden ni de política, ni de orografía, porque saltan de ladera a ladera, entre valles, sin dificultades, pese a los esfuerzos d extinción.

Precisamente a O Barco de Valdeorras llegó el incendio que comenzó en la Larouco, a kilómetros de distancia. «Ayer fue el día más duro», decía Aurentino Alonso haciendo referencia a la madrugada del domingo al lunes. Entonces las llamas cercaron «quince pueblos» del concello, afectando también zonas densamente pobladas de vegetación como Forcadela o O Castro.

Allí, el monte no ardía desde finales de los años 90, y «la carga de combustible es máxima». La situación llegó a ser tan crítica que el concello habilitó el Teatro Lauro Olmo como refugio para posibles evacuados, aunque la mayoría prefirió acogerse en casas de familiares. «Estamos preparados por si es necesario, porque esto es bastante impredecible, hay comida, hay agua embotellada y estamos recibiendo donaciones», comentaba el nuevo regidor

El fuego ha dejado su huella más allá del paisaje: la iglesia de Fervenza y la de Cesures han ardido casi por completo, salvándose únicamente las paredes. Algo que resalta Alonso, porque «temimos por las viviendas, pero no hubo que lamentar ninguna, aunque sí muchos vecinos evacuados, por su propia decisión, al ver la situación».

En O Barco de Valdeorras, como en tantas otras zonas, consideran que sería necesario tener más medios, pero son conscientes de la dificultad del momento y agradecen que desde el pabellón de Calabagueiros, la UME coordina el operativo especial, con decenas de militares desplegados en los montes del entorno.

«Intentando matarlo»

En Vilamartín de Valdeorras las aldeas de Cernego y San Vicente no corrieron la misma suerte. Allí no llegó ningún efectivo y los vecinos lamentan las pérdidas ante las pilas de piedras y pizarras esparcidas por el suelo de lo que antes eran sus casas. «Unos vecinos estaban aquí comiendo, escucharon un ruido y salieron, cuando miraron el pueblo ya estaba completamente ardido. Estamos en un pueblo que lleva más de 30 años sin una carretera, estaban intentando matarlo y al final lo consiguieron, sino fue de aquella manera fue de esta otra, pero lo consiguieron esta era mi casa y...», decía uno de los compungidos vecinos ante apenas dos paredes.

«Fue criminal, tuvimos que salir huyendo porque se metía el fuego dentro por todos los lados, por arriba, por abajo...Era horrible. Demasiado poco ha pasado para lo que pudo ser», comentaba otro residente de la misma aldea, mientras que María lamentaba que «no pasó ni un maldito helicóptero para refrescar un poco la zona y en el pueblo ya no hay agua para poder apagar nada».

Castrelo do Val

A unos kilómetros al oeste, el incendio iniciado en Oímbra se ha colado en Castrelo do Val, alcanzando el núcleo de Nocedo do Val, donde el fuego llegó a escasos metros de las casas. El alcalde, Vicente Gómez, atendía el teléfono desde una ladera que también ardía: «Hai perigo real. Esta mañá logrouse parar co apoio aéreo, pero o lume reviveu e vai cara a outras aldeas. Hai moito vento e os medios son moi escasos», lamentaba.

En el pueblo viven 140 personas. Dos de sus barrios fueron evacuados preventivamente durante la mañana del lunes. «Temos helicópteros, pero non sei se están actuando ou non», decía Gómez con resignación ante una amenaza que «é incontrolable porque é cousa do vento».

Más al norte, en las alturas de Trevinca, un incendio cruzado desde la localidad zamorana de Porto ha llegado al corazón de Casaio, en Carballeda de Valdeorras. Allí, el fuego ya ha entrado en O Teixadal, uno de los bosques de tejos más antiguos y protegidos de Europa, un paraje milenario de altísimo valor ecológico.

La comunidad de Casaio reaccionó como supo: con sus propias manos. Tocaron las campanas del pueblo para alertar a los vecinos y subieron al monte para hacer cortafuegos. Un bulldozer cedido por la cantera Tres Cuñados trabaja desde la tarde de este lunes para frenar el avance. «Hay que confiar en la resistencia del bosque y en que pueda aguantar porque medios la verdad es que no hay. Es muy duro esta situación y este momento, pero haremos lo que se pueda», decía Pedro, el propietario de O Eco dos Teixos, una casa de turismo rural desde donde dio el aviso para movilizarse y «atajar el fuego para que no llegase a la aldea, porque entonces si que lo tendríamos complicado, porque es un descenso desde las laderas, el fuego no nos lo pondría fácil». Ayer, a última hora de la tarde, una brigada forestal se desplazaba a ayudar en la zona.