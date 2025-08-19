El leve respiro meteorológico permite acotar cinco incendios, aunque el de Larouco avanza hasta las 20.000 hectáreas

El respiro meteorológico ha brindado un esperado aunque ligero alivio a los servicios de extinción que combaten las llamas desde principios de mes. En las últimas horas, el operativo ha logrado controlar tres incendios (Cervantes-Vilarello, 150 ha; O Saviñao-Chave, 60 ha; y Muxía-Nosa Señora da O, de 23 ha) y estabilizar otros dos en Ourense (Maceda -Santiso e Castro de Escuadro-, 3.500 ha; y Vilardevós-Fumaces y Trepa, 100 ha).

A pesar de estos avances, el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco-Seadur, ha continuado su expansión sin control devorando otras 2.000 ha durante la noche, hasta alcanzar las 20.000. Los otros dos gigantescos fuegos de la provincia ourensana no han avanzado en las últimas horas, aunque todavía no se ha logrado su estabilización: Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso se mantiene en 17.500 ha y Oímbra-Xinzo de Limia en 15.000.

En total, la superficie forestal arrasada este verano en la comunidad asciende a 75.500 hectáreas, cifra que deja atrás a la aciaga ola incendiaria de 2017.

Comunicaciones

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, 19 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.

La Guardia Civil continúa recomendando no usar la autovía A-52 y la carretera nacional N-525 -que unen la comunidad gallega con Castilla y León-, debido a los continuos cortes de circulación, que también afectan a otras carreteras ourensanas.

Puedes consultar aquí en directo los cortes de carreteras en Galicia.

Situación de los incendios forestales hasta las 9h de este martes:

Activos: el fuego de Larouco-Seadur ha quemado otras 2.000 ha esta noche, hasta las 20.000; se mantienen igual los grandes incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 17.500 ha; Oímbra, con 15.000; y A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha). Tampoco ha habido cambios en los de Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (500 ha).

Estabilizados: en las últimas horas, el de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha), y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha). A ellos se suma uno nuevo en Riós-Trasestrada, originado ayer que afecta a unas 20 ha. Continúan igual los de Agolada-O Sexo (400 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y San Cibrao das Viñas-Rante (60 ha).

Controlados: en las últimas horas, Cervantes-Vilarello (150 ha), O Saviñao-Chave (60 ha) y Muxía-Nosa Señora da O (23 ha). Continúa igual: A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha).