Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años

Galicia es un lugar en el que las tradiciones y la cultura tienen un peso que no tienen muchos otros sitios. Cierto es que esto no ocurre con el porcentaje total de la población, pero muchos de nosotros contamos con un apego y un vínculo muy fuerte con lo que significa que ser gallego.

También sus ferias y sus mercadillos están muy integradas en el día a día de los gallegos. Algunas se celebran solo un día al año, otras duran toda una semana y otras tienen una duración periódica ya sea mensual o semanal.

Entre estos últimos, destaca el Mercadillo de Sada, el cual tiene más de 40 años de historia y se celebra cada sábado en esta preciosa localidad costera a solo 20 kilómetros de A Coruña.

Así es el mercadillo de Sada, una tradición con más de 40 años

El mercadillo de Sada / MONCHO

El también llamado Feirón de Sada transforma cada sábado las calles Linares Rivas, Oleiros y Pontedeume en un animado mercado al aire libre. Desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, más de 100 puestos ofrecen una amplia gama de productos que van desde alimentos frescos hasta ropa y calzado.

Esta feria vespertina, a diferencia de otras que suelen celebrarse por la mañana, ha sabido mantener su esencia y atractivo a lo largo de los años, convirtiéndose en un referente en la comarca. Además de ser un espacio para las compras, el Feirón de Sada es una oportunidad perfecta para disfrutar de la gastronomía local y descubrir productos únicos. El ambiente festivo y acogedor invita tanto a residentes como a visitantes a pasear entre los puestos, degustar las especialidades gallegas y empaparse de la cultura local.

La ubicación del mercadillo, en pleno centro urbano y cerca del paseo marítimo, permite complementar la visita con un recorrido por otros puntos de interés de Sada, como el pintoresco barrio de Fontán, la emblemática Terraza o el Museo Carlos Maside.

En definitiva, el Feirón de Sada es más que un simple mercado; es una manifestación viva de la tradición gallega que, cada sábado, ofrece una experiencia única a quienes buscan productos de calidad en un entorno lleno de historia y encanto.