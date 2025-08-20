Abanca colabora ante la ola de incendios y dona 1 millón de euros

Con ánimo de ayudar de forma inmediata a las personas más afectadas por esta oleada de incendios, Abanca informó ayer de que donará un millón de euros para emergencias y necesidades de las zonas que más han sufrido el fuego. Además, la entidad también ha abierto una línea de apoyo de 150 millones de euros para la recuperación ambiental, social y económica de las áreas dañadas.

Habrá, de este modo, una línea de financiación dirigida a las familias y otra a titulares de actividades económicas.