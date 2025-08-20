BBVA habilita una financiación especial

BBVA ha habilitado una línea de financiación especial de 30 millones que pone a disposición de particulares, pymes y autónomos préstamos en condiciones mejoradas para Galicia y otras autonomías. Entre otros aspectos, no tendrán comisión de apertura o cancelación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents