El Gobierno declarará el martes zona catastrófica las áreas calcinadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Jarilla (Extremadura), que ya ha arrasado más de 15.500 hectáreas, que el martes se declararán como zona catastrófica todas las áreas calcinadas en el país, siendo Galicia, y en especial la provincia de Ourense, una de las más afectadas. Cabe recordar que, a lo largo de este trágico verano, ya han ardido más de 370.000 hectáreas, principalmente en el flanco oeste de la península.

El día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios arrasados por los incendios. «Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar la tarea de la reconstrucción una vez que se extingan los incendios y se conozca el impacto económico en los vecinos de los territorios afectados», explicó Pedro Sánchez, que el domingo visitó Ourense.

El presidente del Gobierno volvió a prometer que, a principios del próximo mes de septiembre, planteará la creación de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, algo que ya anunció en su visita a los incendios forestales que asolan León y Ourense. «La Aemet nos dice que la ola de calor está llegando a su fin. Hemos pasado 16 días conviviendo con ella y se ha convertido en la más larga desde que tenemos datos [año 1975]. Esto quiere decir que, con independencia de cuál sea la causa de los incendios, la emergencia climática se está agravando y tiene mayor impacto. Necesitamos la unidad constitucional y la consistencia de las políticas que se ponen en marcha para preparar a los territorios. Este pacto comprometerá a todas las instituciones para trabajar en ello. Tenemos que redimensionar nuestra capacidad. Los medios van a ser mayores. Es algo que no puede cambiar cada cuatro años, cada vez que haya elecciones», sentenció Sánchez.

En todo caso, remarcó que todavía «quedan horas difíciles» y, por tanto, pidió a los ciudadanos que «extremen las precauciones» y que no se confíen porque quedan «momentos críticos».

Sánchez se trasladó posteriormente a Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para visitar las zonas afectadas entre esta provincia y la cercana León, en el que se considera de momento el incendio más extenso de la historia de España con alrededor de 40.000 hectáreas de superficie quemada.

Rueda reprocha a Moncloa que faltan medios prometidos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, instó ayer al Gobierno de España a enviar los medios antiincendios comprometidos el domingo por el propio Pedro Sánchez en su visita a Ourense. Rueda aseguró que, aunque ya han llegado a Galicia 200 soldados a mayores para colaborar con la Guardia Civil, solo hay disponibles tres de los 20 buldocers solicitados, una Brif y ninguna de las 30 motobombas, dos aviones de coordinación y tres nodrizas que necesita el dispositivo.

«Es importante que el Gobierno central colabore. Los afectados no pueden esperar», defendió en un mensaje publicado en la red social X. Eso sí, en una entrevista en la cadena SER, manifestó ayer por la mañana que no cree que el Ejecutivo se esté reservando medios: «Es el Gobierno de mi país y quiero pensar que está haciendo todo lo posible y no está haciendo ningún juego político».

Rueda también confirmó que Galicia activará «de inmediato» sus propias ayudas para quienes han sufrido los incendios. «Serán rápidas en su convocatoria y en su pago, como ya demostramos en 2022», aseveró. Estas ayudas que se aprobarán la próxima semana se destinarán «a todo lo que sea necesario», como las viviendas, los cultivos, las industrias y las granjas, aparte de intentar regenerar los terrenos que han ardido. Rueda comentó que el número de casas calcinadas por los fuegos va a ser «muy importante», pero no todas ellas están habitadas. En cuanto al final de la ola incendiaria, el presidente del Ejecutivo autonómico mostró cierto optimismo. Cree que la humedad y la bajada de temperaturas abre «una ventana de oportunidad y esperanza».

Castilla y León concentra la mayoría de focos activos en el país

Además de en Galicia, en Castilla y León, Extremadura y Asturias seguían ayer activos y sin control grandes incendios, aunque los equipos de extinción que trabajan en las zonas más afectadas confiaban en que la bajada de temperaturas y una mayor humedad favoreciesen sus labores. En todo el Estado, incluyendo la comunidad gallega, se combaten alrededor de 40 incendios, la mitad en situación 2 por su gravedad, y la mayor parte de los fuegos (29) se localizan en Castilla y León, con una decena de focos de nivel 2 en la provincia de León. Con todo, la situación en la comunidad vecina también experimentó una evolución favorable, sin localidades «en riesgo». Todo ello, sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria —de nivel 2 y con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso— y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte, en Extremadura. Mientras, la climatología permitió mejorar el control de los fuegos en Asturias, con ocho focos activos. El Centro de Coordinación de Emergencias activó por la tarde el nivel 1 en dos focos en la Comunidad Valenciana e informó de otro en Cuenca. Mientras, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus cifra en 382.607 las hectáreas quemadas este año. El balance estatal incluye 33.750 desalojados y 33 detenidos desde el 1 de junio por su presunta participación en el origen de los fuegos.