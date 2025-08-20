O PP retoma a Alcaldía de Fisterra 10 anos despois grazas a un tránsfuga de Alternativa dos Veciños

Luis Insua asegurou que era "un cambio necesario e formaremos un goberno forte e sensato que apostará polo diálogo"

Luis Manuel Insua é o novo alcalde.

Luis Manuel Insua é o novo alcalde. / Cedida

J. M. Ramos

Fisterra

Luis Insua (PP) xa é o novo alcalde de Fisterra tras prosperar a moción de censura apoiada polos 5 ediles do PP e o concelleiro de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez. Insua asegurou que era "un cambio necesario e formaremos un goberno forte e sensato que apostará polo diálogo".

Acusou á súa antecesora de facer "unha política populista, a base de falacias e mentiras, atribuíndose o traballo doutras administracións". A vindeira semana dará a coñecer a composición do novo goberno, sen confirmar se o edil de AV formará parte do mesmo.

O PP recupera así a alcaldía de Fisterra despois de 10 anos. O último rexedor, José Manuel Traba, formará parte do novo goberno.

A alcaldesa saínte, Áurea Domínguez, sinalou que a moción "é legal, pero iso non a fai lexítima nin moral" e acusou ao edil tránsfuga do seu grupo de darlle as costas "porque non estaba disposta a saltar a lei para satisfacer os seus intereses".

Criticou tamén que non se fixera público o pacto "de conveniencia, baseado en intereses partidistas e persoais".

O voceiro do PSOE, José Marcote, afirmou que "no seu día xa avisei a alcaldesa de que a súa candidatura levaba un virus dentro", en alusión ao edil tránsfuga, "que pasou do PSOE a un partido comunista, e agora apoia á dereita. Supoño que o próximo será facer unha candidatura de Vox"

A concelleira do BNG, Teresa Fernández, rexeitou a moción porque " non se dan as circunstancias sociais, políticas nin económicas"

