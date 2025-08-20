El PP recupera la Alcaldía de Fisterra tras la moción de censura

Tras diez años, los populares recuperaron ayer la Alcaldía de Fisterra (A Coruña), al prosperar la moción de censura contra la regidora Áurea Domínguez, de Alternativa dos Veciños, impulsada por el PP con el apoyo del edil díscolo del partido de gobierno, Francisco Martínez Traba. Una moción que no es «un acto de revancha», destacó al respecto el nuevo alcalde, que aseguró que de ella saldrá «un gobierno fuerte y sensato».

Tras recordar que la moción «cumple todos los trámites de la legalidad», Insua prometió ayer «trabajo diario» y «compromiso con los fisterráns», poniendo en valor que el Grupo Popular siempre «actuó con responsabilidad» y «respetó la toma de decisiones de Gobierno». «Queremos un gobierno local estable, que escuche a todos los grupos, sin sectarismos ni exclusiones, dialogante y comprometido con el interés general», aseguró al respecto.

Se trata de algo que no ocurría en el municipio desde 2015, cuando el bastón de mando pasó del popular José Manuel Traba Fernández al socialista José Marcote Suárez, que se mantuvo a la cabeza del gobierno local hasta las municipales de 2023. Esas elecciones las ganó Áurea Domínguez, candidata de Alternativa dos Veciños, que tras algo más de dos años ha perdido el cargo a favor, nuevamente, de los populares.

Al respecto, la hasta ahora alcaldesa aseguró que el Grupo Popular «no dio explicación de la motivación ni hizo público el pacto que hicieron con el díscolo», dando a entender, en su opinión, que «se trata de un oscuro pacto» con intereses «particulares y espurios».

De este modo, Domínguez condenó que, a su parecer, los concejales que firman la moción «no hacen un uso acertado de esta herramienta democrática», y que el edil tránsfuga la usa para «vender o regalar la voluntad de los votantes que lo hicieron concejal». El único objetivo de la moción, aseguró, era destituirla del cargo «desoyendo la voluntad del pueblo».