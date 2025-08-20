Puente anuncia que la alta velocidad Galicia-Madrid se reanudará probablemente esta tarde pero Adif no lo garantiza

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendido, de momento, este miércoles 20 de agosto, al menos hasta el mediodía, de forma que acumula ya siete días consecutivos sin servicio, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba esta mañana en sus redes sociales que "probablemente" la circulación de trenes de alta velocidad en esta línea se restablecerá esta tarde alrededor de las 17.00 horas, gracias a que ha mejorado la situación de los incendios en Galicia y Castilla y León. Adif, sin embargo, por ahora no lo garantiza.

"Buenos días y buenas noticias por fin", proclama el titular de Transportes en una publicación este miércoles pasadas las 11.00 horas. El ministro explica que los coordinadores de los dispositivos contra los incendios en Zamora autorizan la circulación en esta provincia debido a que solo queda un foco activo pero "muy lejos de la línea" y añade que los responsables de la coordinación de los equipos de seguimiento y extinción en Galicia "creen que podrán autorizar" la circulación a partir de las 12.30 ó las 13.00 horas al haber un solo foco en Vilariño. Apunta Óscar Puente que "todo parece indicar que con cierta prudencia podríamos iniciar el servicio en la tercera ventana ( 17:00 horas aprox)".

Adif señala, sin embargo, en otro mensaje lanzado en redes sociales esta mañana alrededor de las 11.00 horas --solo unos minutos antes de publicar el suyo el ministro-- que "pese a la mejora en la evolución de los incendios en Ourense, todavía no se reúnen todas las condiciones de seguridad para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia", y añaden: "A primera hora de esta tarde daremos una nueva previsión sobre la posibilidad de recuperar el servicio".