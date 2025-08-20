Sabadell ofrece a los afectados 45 millones en créditos
Santiago
Banco Sabadell anunció ayer una línea de financiación de 45 millones con condiciones preferentes y sin comisiones para apoyar a las familias, empresas y autónomos afectados por la oleada de incendios. Esta iniciativa incluye también anticipos de las indemnizaciones de seguros y reaseguros con un 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas
- Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
- Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»
- Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide 'extremar las precauciones
- Renfe restablece el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid tras los cortes por los incendios de Ourense