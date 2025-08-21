El abecé de la protección

«Ante un incendio forestal, lo más seguro es estar lejos del fuego, pero no siempre es posible». Así reza una de las recomendaciones de la Consellería de Presidencia y el servicio de Protección Civil. Cada incendio es único y cuando las llamas pueden implicar peligro para bienes de naturaleza no forestal, se declara la situación 2, como ha ocurrido en varias ocasiones en la ola que castiga a Galicia. En ese caso, la Xunta insta a seguir las indicaciones de los servicios de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén en el lugar, que facilitarán las «más adecuadas» a cada momento y escenario. «En unas ocasiones será más segura la evacuación y en otras el confinamiento», indican, y se recurrió a ambos estos días.

La Xunta, que ya ha aconsejado más de una vez que los ciudadanos se mantengan informados por canales oficiales, indica que, de observar un incendio, toca llamar al 112 o al 085 y prepararse, si es preciso, para aplicar las medidas de protección: confinarse o evacuar. En un confinamiento, sugiere «cerrar ventanas, puertas y llaves de paso y suministro de gas, gasóleo u otros combustibles, tapar cualquier abertura con paños húmedos, llenar de agua bañera y lavaderos y, si resultase seguro, mojar el perímetro de la vivienda con manguera y poner en la boca un pañuelo húmedo» al hacerlo.

Si la situación desembocase en una evacuación programada, aparte de respetar las instrucciones de los agentes —en lo que siempre insiste—, también aconseja irse enseguida, pero «con calma», en dirección contraria al fuego tras dejar ventanas, puertas y llaves de suministro cerradas. Si la evacuación fuese repentina, el someterse a las indicaciones de las autoridades se mantiene, pero la sugerencia es «abandonar cualquier actividad».

¿Y qué ocurre con mascotas o animales domésticos? La consigna con respecto a los animales de compañías es llevárselos en el momento de la evacuación, junto a su correa o 0‘ y algo de agua o comida. Cuando no es posible evacuar «inmediatamente», la propuesta es que se queden en casa en un espacio «seguro, con agua disponible» y con las ventanas y puertas cerradas para protegerlos del humo.

El tiempo es clave a la hora de tomar decisiones también en relación a los animales. En el caso de los de granja, «si hay tiempo y las autoridades lo indican», la orientación es evacuar el ganado a zonas seguras «previamente previstas», como pueden ser prados abiertos o áreas sin vegetación. Cuando no es posible, la directriz es intentar conducirlos a terrenos ya trabajados, lejos de árboles y de combustible vegetal, y abrir verjas para posibilitarles la opción de huir si fuese necesario.

El fuego puede llegar al hogar, pero un ciudadano se lo puede cruzar en el monte. En esa situación, desde la Xunta proponen huir en dirección contraria al foco, poner un paño mojado en la boca, evitar esconderse en cuevas o pozos y, en las orillas del mar o de los ríos, aproximarse al agua y hasta meterse. De toparse un fuego estando en el coche, las instrucciones pasarían por comunicar la situación al 112, pararse en un lugar protegido, cerrar ventanas y puertas y cortar la ventilación del vehículo y encender las luces para facilitar la localización. Serían consejos resumidos, pero hay más información en la web de la Xunta.