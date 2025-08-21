Ni Cabo de Gata ni Costa Brava: el National Geographic decide que el "mejor destino de playa" está en Galicia

Galicia brilla en los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic. Así, la comunidad gallega se ha alzado con dos galardones en la tercera edición de los premios en los que son los lectores los que seleccionan cuáles son los mejores destinos, hoteles, aerolíneas y proyectos turísticos.

En concreto, Galicia ha ganado las categorías de Mejor Destino de Playa y Mejor Destino Rural de España.

Mejor Destino de Playa de España

En la categoría de Mejor Destino de Playa, un rincón gallego se ha impuesto a otros cuatro finalistas: Cabo de Gata (Andalucía), Costa Brava (Cataluña), Gran Canaria y la Costa Occidental de Cantabria.

Definido como uno de los "paisajes más impresionantes de España", se trata de las Rías Baixas. "Un auténtico paraíso de aguas tranquilas, pequeñas islas y pueblos marineros", cuya costa se extiende desde Baiona hasta Fisterra, abarcando las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-Noia.

En toda su extensión se suceden preciosos acantilados, "extensos arenales y pequeños puertos llenos de encanto", precisan desde la prestigiosa revista de viajes.

Entre los rincones que recomiendan, hacen mención a Baiona, que "invita a pasear por su casco histórico, paseo marítimo y fortaleza"; Vigo, "con el faro del cabo Estai, el mirador de Monteferro y las playas de Nigrán"; el Castillo de Soutomaior, el mirador de Peneda, las Salinas de Ulló, la Poza da Moura o el Espacio Natural de Punta Balea.

Sin salir de la Ría de Vigo también mencionan la playa Milide, Cabo Home, Punta Robaleira, Punta Subrido y, como no podría ser de otra forma, las Islas Cíes.

Siguiendo hacia el norte, la punta do Cousa domina la pequeña Ría de Aldán, para continuar después por el Cabo Udra hasta la Ría de Pontevedra.

Más allá de Pontevedra, la revista recomienda Bueu, Combarro y Sanxenxo, así como un viaje en barco hasta la Isla de Ons.

Si seguimos más al norte, la Ría de Arousa permite conocer rincones como O Grove, la isla de La Toja, la playa de A Lanzada y Cambados, "con sus pazos señoriales y la plaza de Fefiñanes".

Desde la revista no se olvidan de O Salnés, con sus bodegas y viñedos, así como con localidades como Catoira, Iria Flavia, playa da Ameixida o Palmeira.

Tras hacer parada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y en las Dunas de Corrubedo, el toru finaliza en la Ría de Muros-Noia.

Son paradas imprescindibles la propia Noia, Muros, "con su bello casco viejo", el Monte Louro, la playa de Carnota y, finalmente, Fisterra.

Mejor Destino Rural de España

El galardón al Mejor Destino Rural de España también ha caído en Galicia.

Si te decimos que se trata del "cañón más emblemático", seguro que ya sabes cuál ha sido el ganador.

Considerada como "uno de los secretos rurales mejor guardados de la tierra gallega", esconde el pueblo donde mejor se come de Galicia, el festival de los escenarios épicos y fondo de uno de los últimos temas de Amaral. No es para menos.

La Ribeira Sacra se ha coronado como el mejor destino rural, gracias a su "inspirador paisaje", que está "salpicado de pueblos encantadores, monumentos románicos y viñedos milenarios que descienden hasta tocar el río".

Como punto de partida para descubrir este rincón gallego único, la revista pone el foco en Monforte de Lemos.