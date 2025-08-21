El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: "poco conocida" y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
Se encuentra en la costa lucense y tiene un entorno de 'ensueño'
Galicia es preciosa, no cabe duda, pero a veces se puede leer a alguno 'pasándose de frenada' con los calificativos. Los elogios a nuestras playas, a nuestros montes y a nuestras montañas nunca sobran, que quede claro, pero coincidiremos en que, en las redes sociales, todos habremos leído algún titular un poco pasado de rosca con el objetivo de llamar nuestra atención.
Sin embargo, las apreciaciones son subjetivas y habrá quien así lo vea, como un vídeo que afirma que el 'Caribe Gallego' está a poco más de una hora de A Coruña, concretamente en la zona fronteriza de Lugo.
Se trata de la playa de Vidreiro, que aunque sí es cierto que a algunos el término 'Caribe' le puede sonar excesivo, lo cierto es que se trata de un lugar con un entorno precioso, que pocos conocen y con unas vistas de escándalo gracias al contorno de la ría do Barqueiro.
Así es el 'Caribe Gallego', a 1 hora y 20 minutos de A Coruña
El 'Caribe Gallego' está ubicado en el municipio lucense de O Vicedo. Se trata de la playa de Vidrieiro, un arenal recogido por la ría do Barqueiro y el puerto local, lo que le hace gozar de unas aguas muy tranquilas. Esto favorece la presencia de fauna marina, haciendo de este lugar un espacio ideal para el baño, el descanso y el disfrute sosegado de la costa gallega.
Cuenta con arena blanca y fina y aguas cristalinas. Además, está muy cerca del núcleo urbano, lo que la convierte en un enclave accesible tanto para vecinos como para visitantes. No te puedes perder el paseo marítimo que la bordea, pues se obtienen unas vistas privilegiadas de todo el entorno.
