La directora de Protección Civil acusa a las comunidades de pedir «imposibles»

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, rechazó ayer las críticas lanzadas en los últimos días por Galicia, Castilla y León y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP, contra el Gobierno central por supuestamente no haber puesto todos los medios a su disposición para combatir los incendios, asegurando que crean «polémicas artificiales» y que piden «imposibles» al Estado sin la suficiente «anticipación». «Mover bulldocers no se hace en diez minutos ni aviones en cinco», recalcó.

De este modo, tildó las declaraciones de los responsables políticos de esas comunidades de «discursos ficticios», dado que la gestión de la emergencia estuvo en todo momento en manos de las autonomías y el Ejecutivo puso a su disposición el 100% de lo medios que han solicitado. Cada uno, aseveró, tendrá que dar explicaciones públicas del trabajo realizado y, sobre todo, de la anticipación con la que lo ha hecho.

También ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en que los medios aéreos para los incendios son «suficientes». Aseguró que no es que faltasen medios, sino que las condiciones de vuelo no permitían que saliesen. Con la reciente bajada de las temperaturas, explicó, «los medios aéreos están funcionando».

Además, insistió en que el Ejército estuvo luchando contra el fuego «desde el primer momento», y sigue haciéndolo. En todo caso, en España, dijo, no hay un precedente igual a estos incendios, ni el en número ni en la fuerza que han tenido, algo sobre lo que tanto el Estado como especialmente las autonomías deben reflexionar.