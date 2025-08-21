La directora de Protección Civil acusa a las comunidades de pedir «imposibles»
Cree que las autonomías crean «polémicas artificiales» y «discursos ficticios»
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, rechazó ayer las críticas lanzadas en los últimos días por Galicia, Castilla y León y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP, contra el Gobierno central por supuestamente no haber puesto todos los medios a su disposición para combatir los incendios, asegurando que crean «polémicas artificiales» y que piden «imposibles» al Estado sin la suficiente «anticipación». «Mover bulldocers no se hace en diez minutos ni aviones en cinco», recalcó.
De este modo, tildó las declaraciones de los responsables políticos de esas comunidades de «discursos ficticios», dado que la gestión de la emergencia estuvo en todo momento en manos de las autonomías y el Ejecutivo puso a su disposición el 100% de lo medios que han solicitado. Cada uno, aseveró, tendrá que dar explicaciones públicas del trabajo realizado y, sobre todo, de la anticipación con la que lo ha hecho.
También ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en que los medios aéreos para los incendios son «suficientes». Aseguró que no es que faltasen medios, sino que las condiciones de vuelo no permitían que saliesen. Con la reciente bajada de las temperaturas, explicó, «los medios aéreos están funcionando».
Además, insistió en que el Ejército estuvo luchando contra el fuego «desde el primer momento», y sigue haciéndolo. En todo caso, en España, dijo, no hay un precedente igual a estos incendios, ni el en número ni en la fuerza que han tenido, algo sobre lo que tanto el Estado como especialmente las autonomías deben reflexionar.
- Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas
- Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
- Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»
- Incendios en Galicia: El 112 alerta de un empeoramiento de los fuegos y pide 'extremar las precauciones
- Renfe restablece el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid tras los cortes por los incendios de Ourense