España se enfrenta a la peor ola de fuegos en treinta años: casi 400.000 hectáreas calcinadas

España sigue ardiendo, en la que es ya la peor ola de incendios de las tres últimas décadas. A pesar de que la bajada de las temperaturas ha dado un respiro en algunas regiones afectadas, como es el caso de Asturias, el viento está dificultando las tareas de extinción en otras, como es el caso del fuego de Jarilla, en Extremadura, que amenaza el Valle del Jerte. Todavía hay 21 fuegos activos graves concentrados en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología anunció un descenso del nivel de peligro en áreas del norte y este de la Península, se mantiene el riesgo «muy alto o extremo» en gran parte de Galicia y zonas próximas, así como en Extremadura y el suroeste del territorio, debido a los vientos fuertes.

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a otras cinco personas y ya son 37 los arrestados por su presunta relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio. El balance de las actuaciones policiales deja, además, otras 113 personas investigadas por los diferentes incendios, 20 más que 24 horas antes, según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio del Interior

Según los datos del sistema de satélites Copernicus de la Comisión Europea, ya nos estamos acercando a las 400.000 hectáreas de terreno calcinadas (391.581) en plena ola de incendios forestales, la más grave del siglo, que no da tregua y que convierte este 2025 en el peor en tres décadas. Las imágenes por satélite revelan la magnitud de la crisis, con densas columnas de humo que se extienden por amplias zonas del noreste de España y el norte de Portugal.

Castilla y León

La situación de los incendios forestales en Castilla y León avanza de «manera significativa» y de forma favorable, según indicó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido rebajar la gravedad de los fuegos en las últimas horas, aunque se sigue pendiente del viento.

Mañueco también avanzó que la Junta pagará 500 euros por familia desalojada en los incendios de Zamora y que dará 185.000 euros para cada vivienda afectada y ayudas a negocios y ayuntamientos.

En once días se han declarado en Castilla y León más de doscientos incendios.

Extremadura

El fuego que más preocupa es precisamente el de Jarilla, que está asolando Extremadura desde hace nueve días. Ya ha quemado más de 16.000 hectáreas, tiene un perímetro de 164 kilómetros y presenta dos frentes activos, uno en dirección norte que ya ha entrado en la provincia de Salamanca, y uno en el noroeste con dirección hacia Jerte y Tornavacas. El viento está complicando las tareas de extinción, en las que trabajan 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, con el apoyo logístico de maquinaria pesada, entre ellos los procedentes de Alemania y Eslovaquia.

Según el Gobierno extremeño, tras el regreso a sus casas el martes de los ciudadanos de Rebollar, solo permanecen evacuados vecinos de casas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Hervás. Pero preocupa el humo en esta última localidad y no se descartan nuevos confinamientos. Ya se trata del mayor incendio de Extremadura.

Asturias

Cinco incendios continúan activos en Asturias, en los concejos Cangas del Narcea, Degaña, Ponga y Quirós, mientras que otros siete fuegos se mantienen controlados y dos más están estabilizados.

El fuego de Degaña, procedente del de Anllares del Sil, en León, sigue siendo el que más preocupa y el que concentra una mayor dotación de medios tanto terrestres, que trabajaron durante la madrugada del miércoles con maquinaria pesada para abrir líneas de defensa, como aéreos.