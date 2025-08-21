Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
El joven, vecino de Seixo, estaba saltando al mar con amigos y se quedó sin conocimiento al impactar contra la superficie desde varios metros
La reanimación, sin éxito, duró una hora
El Concello de Marín expresó su sincero pésame a familiares y amigos
Antonio Santos | Coco Vecino
Una tarde apacible en la playa marinense de Aguete se volvió en una tragedia en cuestión de minutos, cuando un menor de 14 años vecino de Seixo resultó fallecido tras golpearse fatalmente al tirarse al agua en la zona del muelle, próxima a las instalaciones del Real Club Náutico.
Los hechos ocurrieron a las 17.30 horas de este jueves, causando una gran conmoción en el arenal marinense cuando las dos ambulancias se presentaron quince minutos después en las cercanías de la grúa que se utiliza allí para elevar a las embarcaciones del agua al puerto, donde muchos jóvenes suelen saltar al agua a varios metros de altura desde el espigón.
Tras auxiliar al menor, los sanitarios trataron de reanimar sin éxito al joven, que no logró recuperar el conocimiento en ningún momento al extraerlo del agua.
Después de recibir la llamada del 112 para la atención médica inmediata, hasta el lugar de los hechos se trasladaron también minutos después efectivos de la Policía Nacional, que recabaron información entre los menores y adultos presentes para conocer lo ocurrido.
Otros jóvenes, presentes en el lugar de los hechos, relataron que nada más tirarse de la superficie se golpeó en la cabeza, con la consiguiente herida ensangrentada en la cara.
Finalmente, a las 19.25 horas, el 112 confirmó su fallecimiento, poco después de que sus familiares acudiesen al lugar para identificar al menor.
Entre los presentes en la escena del suceso minutos después de los servicios de emergencias se encontraba la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que calificó lo ocurrido como «una desgracia». El Concello de Marín expresó su sincero pésame a familiares y amigos, reconociendo que el gobierno local se encontraba consternado y en shock.
