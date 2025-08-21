Incendios en Galicia | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola incendiaria de 2006

Las llamas golpean zonas ya quemadas que acumulan el 44% de todo lo que ardió en 9 años | Los datos del fuego en Pena Trevinca, del que Medio Rural informaba por primera vez este martes, pasan de 20 hectáreas quemadas a 2.000 en solo 24 horas | El AVE circula entre Galicia y Madrid después de una semana parado por los grandes incendios | Prisión sin fianza para el detenido por el incendio de Vilardevós

Situación de los incendios activos en Galicia el miércoles 20 de agosto

Un hombre en las inmediaciones del fuego de Quiroga esta pasada madrugada, en Bendollo, Quiroga (Lugo) / Carlos Castro (Europa Press)

Agencias

Los incendios activos en Galicia se han reducido a seis, pero el total de superficie quemada por estos fuegos se ha disparado hasta las 82.000 hectáreas. La Xunta comienza a acortar las diferencias entre sus mediciones y las que ofrecen los satélites de Copernicus. En su actualización de esta noche, se ha disparado el total de superficie calcinada, pese a que la situación ha mejorado sobre el terreno.

El megaincendio que afecta a la comarca de Valdeorras pasa de 20.000 hectáreas a las 30.000 en el parte de esta mañana. El iniciado en Oímbra y que arrasa el valle de Monterrei, medra desde las 15.000 hasta las 17.000 hectáreas.

También es llamativo el caso del fuego que entró en Galicia desde Zamora y que afecta a Pena Trevinca. Si ayer, al informar por primera vez de él, la Consellería de Medio Rural hablabla de 20 hectáreas, ahora son 2.000, dato que está más en consonancia con lo mostrado por el satélite y lo explicado por los voluntarios sobre el terreno. Tras un cambio de nombre, este incendio es conocido Carballeda de Valdeorras-Casaio.

El de Chandrexa de Queixa crece en 1.000 ha, hasta las 19.000, mientras que se mantienen igual los de A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000).

Galicia contabiliza ya 91.608 hectáreas pasto del fuego este verano.

Comunicaciones

Los nuevos datos coinciden con una mejoría general de la situación, que ha permitido reabrir la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

El 112 ha informado de que esta pasada noche tampoco se han notificado confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales en Galicia. Con todo, señalan que los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los fuegos.

Además, las vías de comunicación terrestre están abiertas.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este miércoles:

Activos (seis, todos en Ourense): Larouco-Seadur (30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, de 2.000 hectáreas, y que afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados (seis, todos en Ourense): en las últimas horas, el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (600 ha). Continúan igual los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada, 20 ha; ; y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados (dos, uno en Pontevedra y otro en Lugo): en las últimas horas, Agolada-O Sexo (400 ha); O Saviñao-Chave (60ha).

Extinguidos (dos en Lugo, uno en Ourense y uno en A Coruña): Cervantes-Vilarello (150 ha); A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha); San Cibrao das Viñas-Rante (Medio Rural rebaja de 60 a 40 las ha afectadas), Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

En Directo
