Incendios en Galicia | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola incendiaria de 2006

Los incendios activos en Galicia se han reducido a seis, pero el total de superficie quemada por estos fuegos se ha disparado hasta las 82.000 hectáreas. La Xunta comienza a acortar las diferencias entre sus mediciones y las que ofrecen los satélites de Copernicus. En su actualización de esta noche, se ha disparado el total de superficie calcinada, pese a que la situación ha mejorado sobre el terreno.

El megaincendio que afecta a la comarca de Valdeorras pasa de 20.000 hectáreas a las 30.000 en el parte de esta mañana. El iniciado en Oímbra y que arrasa el valle de Monterrei, medra desde las 15.000 hasta las 17.000 hectáreas.

También es llamativo el caso del fuego que entró en Galicia desde Zamora y que afecta a Pena Trevinca. Si ayer, al informar por primera vez de él, la Consellería de Medio Rural hablabla de 20 hectáreas, ahora son 2.000, dato que está más en consonancia con lo mostrado por el satélite y lo explicado por los voluntarios sobre el terreno. Tras un cambio de nombre, este incendio es conocido Carballeda de Valdeorras-Casaio.

El de Chandrexa de Queixa crece en 1.000 ha, hasta las 19.000, mientras que se mantienen igual los de A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000).

Galicia contabiliza ya 91.608 hectáreas pasto del fuego este verano.

Comunicaciones

Los nuevos datos coinciden con una mejoría general de la situación, que ha permitido reabrir la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

El 112 ha informado de que esta pasada noche tampoco se han notificado confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales en Galicia. Con todo, señalan que los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los fuegos.

Además, las vías de comunicación terrestre están abiertas.

Situación de los incendios forestales hasta las 20:30h de este miércoles:

Activos (seis, todos en Ourense): Larouco-Seadur (30.000); Chandrexa de Queixa y Vilariño, (18.000); Oímbra (15.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, de 2.000 hectáreas, y que afecta a Pena Trevinca).

Estabilizados (seis, todos en Ourense): en las últimas horas, el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilardevós-Moialde (600 ha). Continúan igual los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Riós-Trasestrada, 20 ha; ; y Montederramo-Paredes (120 ha).

Controlados (dos, uno en Pontevedra y otro en Lugo): en las últimas horas, Agolada-O Sexo (400 ha); O Saviñao-Chave (60ha).

Extinguidos (dos en Lugo, uno en Ourense y uno en A Coruña): Cervantes-Vilarello (150 ha); A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha); San Cibrao das Viñas-Rante (Medio Rural rebaja de 60 a 40 las ha afectadas), Muxía-Nosa Señora da O (23 ha).

En Directo

Directora de Protección Civil: "hoy es un día determinante" para acabar con los incendios La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha asegurado este jueves en una entrevista en Antena 3 que "hoy es un día determinante para poder acabar lo antes posible" con los incendios forestales que están azotando algunas comunidades españolas en este mes de agosto.

Zonas oseras, afectadas La Fundación Oso Pardo (FOP) sigue con mucha preocupación los incendios que estos días afectan a la cordillera Cantábrica y advierte de que se han calcinado "áreas críticas" para ésta y otras especies, si bien confía en que no haya ningún plantígrado fallecido por el fuego. Se han quemado "extensiones muy amplias de áreas de interés" para los osos, tanto de refugio e hibernación como de alimentación. "Es extenso el impacto, lo evaluaremos cuando termine esta pesadilla", explica Palomero a EFE.

82.600 hectáreas quemadas en Galicia Los seis fuegos que permanecen activos en Galicia superan ya las 82.600 aunque esta cifra es aproximada, ya que la Consellería de Medio Rural solo ha actualizado la superficie quemada por uno de estos incendios, a la espera de nuevos datos de los helicópteros de coordinación. Durante la pasada noche no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en la provincia de Ourense, que sigue en nivel 2 de emergencia, aunque los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los incendios forestales.

Riesgo máximo en Portugal Más de 20 municipios continúan este jueves en riesgo "máximo" de incendio en Portugal, ubicados en los distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre y Faro (este último ubicado en el Algarve, en el sur del país), según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera. Por otro lado, los concejos que se encuentran en riesgo "muy elevado" sobrepasan el centenar, y se ubican mayoritariamente en las regiones Centro y Norte del país, varios de ellos fronterizos con España.