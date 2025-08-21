La ola incendiaria golpea zonas ya quemadas: acumulan el 44% de todo lo ardido en 9 años

En Galicia arde sobre quemado. Esta ola incendiaria ha castigado comarcas que tradicionalmente son pasto de las llamas año tras año. Cuando el verde vuelve a brotar en sus tierras, un nuevo fuego vuelve a teñirlo todo de negro. El grueso de los incendios de este mes de agosto se está concentrando en los distritos forestales de Valdeorras, Trives, Verín, Viana do Bolo y A Limia, unas áreas que destacan por concentrar ya el 44 por ciento de la superficie quemada en Galicia en los últimos nueve años. De hecho, uno de cada cuatro fuegos que prenden en la comunidad lo hacen en estas zonas. Entre 2016 y 2024 ardieron en estas comarcas un total de 76.200 hectáreas, según los datos de la Consellería de Medio Rural. Pero este año las llamas se han ensañado con más virulencia aún en estos concellos: ya ardieron desde julio casi 82.100, el 90 por ciento de todo lo que se quemó en Galicia.

Y la catástrofe todavía no ha finalizado. De hecho, está a punto de convertirse en la mayor del siglo. La Consellería de Medio Rural afinó ayer el cálculo de la superficie quemada enviando a un helicóptero para conseguir mediciones más precisas y elevó a 91.600 las hectáreas calcinadas desde julio. Y esto sin contar los fuegos de menos de 20 hectáreas ni los que se han registrado fuera de la época estival. Además, todavía restan meses por delante, así que es muy probable que a final de año se terminen por superar las 95.947 hectáreas registradas en 2006, la cifra más alta del siglo.

Un hombre en las inmediaciones del fuego de Quiroga esta pasada madrugada, en Bendollo, Quiroga (Lugo) / Carlos Castro (Europa Press)

En todo caso, la bajada de temperaturas está permitiendo avances en la extinción. Ya no hay núcleos de población amenazados y se ha reabierto al fin la circulación ferroviaria con Madrid tras seis días suspendida que ha dejado más de 50.000 afectados y 101 trenes suprimidos.

Pero no se puede bajar la guardia: seis grandes incendios están todavía activos y a partir del viernes se prevé una nueva subida de los termómetros hasta los 35 grados acompañada otra vez por vientos del nordés. Por eso ahora al dispositivo de extinción le urge acotar los fuegos y estabilizarlos. El alivio definitivo podría llegar el domingo con la entrada de un frente que traerá lluvias a Galicia.

En todo caso, en la jornada de ayer ya hubo avances: se extinguieron cuatro fuegos: uno en Cervantes (Lugo) de 140 hectáreas, otro en Muxía (A Coruña) de 24 hectáreas, el de San Cibrao das Viñas (Ourense) con 40 hectáreas y el de A Fonsagrada (142 hectáreas afectadas). Además quedaron estabilizados dos focos en Vilardevós: el de la parroquia de Vilar de Cervos, que afecta a 900 hectáreas, y otro en la parroquia de Moialde, de 600 hectáreas.

Sin embargo, sigue activo el megaincendio de Larouco, el mayor de la historia de Galicia, que ha arrasado ya 30.000 hectáreas, según los nuevos cálculos de Medio Rural —la última estimación de hace dos días era de 20.000 y desde entonces no se había actualizado—. El de Chandrexa de Queixa alcanza las 19.000 hectáreas (1.000 más) y el de Oímbra pasa de 15.000 a 17.000 hectáreas. La afectación se dispara también con el fuego registrado el pasado lunes en Carballeda de Valdeorras, pues las primeras mediciones apuntaban a 20 hectáreas y de golpe se ha pasado a 2.000, convirtiéndose en otro gran incendio.

Cuatro de los fuegos registrados este verano se han originado además en parroquias consideradas por la Xunta de alta actividad incendiaria. Se trata del pueblo de Requeixo, en Chandrexa, el de A Granxa, en Oímbra, el de San Millao, en Cualedro, y el de Tállara, en Lousame.

Rueda lamenta no haber podido «llegar a todas partes»

Brais Lorenzo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazó ayer a la aldea de A Caridade (Monterrei), una de las más afectadas por la ola incendiaria en la que el fuego arrasó con varias casas y desde allí prometió «celeridad» en la activación de ayudas económicas «para que las cosas vuelvan a como estaban antes del incendio y que así sea cuanto antes». Rueda lamentó, además, «no haber podido llegar a todas partes» en una visita que hizo sin previo aviso y sin informar a los medios de comunicación. Recorrió la aldea, que quedó prácticamente destruida, en compañía de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

El PSdeG denuncia que la Xunta dejó sin gastar 8,3 millones de la UE para prevención

El PSdeG denunció ayer que la Xunta mantiene bloqueados 8,3 millones de euros de fondos europeos destinados a la prevención de incendios forestales. Desde la Xunta, sin embargo, defienden el «escrupuloso» cumplimiento de los plazos para gastar estas partidas. «Los presupuestos se van liberando paulatinamente durante todo el año», apuntan. Por otro lado, el Gobierno gallego ordenó ayer la retirada de los bomberos de los consorcios provinciales que estaban trabajando en la lucha contra el fuego. Según argumentan, su tarea consistía en proteger viviendas y núcleos de población, pero ahora las prioridades han cambiado. Por eso, pedirán su incorporación de nuevo pero para ayudar a perimetrar los incendios.

En Directo

Los fuegos activos devoran otras 15.000 hectáreas en Galicia y superan ya las 82.000 Los fuegos activos en Galicia han devorado este miércoles otras 15.000 hectáreas y superan ya las 82.000 a pesar del descenso de la temperatura y una mayor humedad. Según el último balance de la Consellería de Medio Rural quedan activos seis incendios en la comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado el de Vilardevós-Moialde.

El Ejército estrena su primer dron terrestre en los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León Asturcon es el nombre que se le da a la raza de los caballos asturianos de procedencia celta. Un caballo de carga, muy fuerte y resistente, del que se tiene constancia desde la época romana. Ahora también es el apodo que se le ha puesto al primer dron terrestre de la historia del Ejército español. Con ese sobrenombre se ha bautizado a las cinco unidades del P75D-UME de SVMAC, un tipo de dron de más de tres toneladas que está siendo empleado por primera vez en tareas llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tres de los incendios que están asolando Galicia, Extremadura y Castilla y León. El Asturcon está pilotado desde la UDRUME, que es la nueva Unidad de Drones de la UME, de reciente creación y que hizo sus primeras intervenciones durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha. En esa ocasión, la UDRUME, que depende del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME), utilizó drones aéreos. Esta es la primera vez que se usa uno terrestre. Lea aquí toda la información

Blackhawks, drones y bomberos del extranjero: así es el ejército internacional que lucha contra el fuego en España El fuego sigue avanzando en el norte y el oeste de España. Aunque la ola de calor ha dado un respiro y las temperaturas han bajado, el viento sigue dificultando unas tareas de extinción que se complican a medida que pasan las horas. Los incendios son competencia de las administraciones autonómicas, pero los bomberos de las comunidades afectadas (Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias) no están solos. Helicópteros 'blackhawks' checos, Chinook neerlandeses, drones nacionales, aeronaves francesas o bomberos llegados de Finlandia o Rumanía. Como si de un ejército internacional se tratase, los recursos tanto materiales como humanos que están luchando contra el fuego proceden de todas partes. De comunidades autónomas que no están sufriendo incendios, como por ejemplo Cataluña, y de países europeos que han puesto a disposición de España distintos medios. Lea aquí toda la información

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta Tras una noche en la que el viento avivó la virulencia de las llamas, el incendio declarado en Jarilla ha vuelto a complicar la situación en la zona de Hervás. El fuego ha rebasado la línea de defensa y avanza hacia Candelario (Salamanca). La preocupación se ha extendido a la localidad de La Garganta, en la frontera entre Extremadura y Castilla y León, puesta en prealerta ante la posibilidad de una evacuación. Las maletas están hechas y un autobús permanece estacionado frente al ayuntamiento, preparado para una salida rápida si las autoridades lo ordenan. El ambiente es de incertidumbre y desasosiego: no solo por la amenaza que se cierne sobre el municipio, sino porque muchos de los vecinos tienen a sus familiares colaborando en la extinción. Lea aquí toda la información