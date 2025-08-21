Prisión provisional para el detenido por el primer gran incendio de agosto

El hombre de 47 años detenido este lunes en Vilardevós por su presunta implicación en el que fue el primer gran incendio forestal del verano en Ourense ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo decretó la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, en funciones de guardia, tras pasar en la mañana de ayer a disposición judicial.

El arrestado se acogió a su derecho a no declarar. Aun así, la magistrada acordó su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga —dadas las elevadas penas a las que podría enfrentarse— y de reiteración delictiva, al tener antecedentes penales por un delito de daños provocados por un incendio (aunque no por incendio forestal).

El vecino de Vilardevós está investigado por un delito de incendio forestal como presunto autor del fuego que se originó el pasado 1 de agosto en su propio municipio y que arrasó 578,7 hectáreas, obligando a activar la Situación 2 de emergencia.

La detención del sospechoso se produjo a las 15.50 horas del lunes, en su propio domicilio, en el marco de la operación «Penas Libres» de la Guardia Civil. Un operativo desarrollado de forma conjunta por el Equipo de Policía Judicial de Verín y el Seprona de la Comandancia de Ourense, tras más de dos semanas de investigaciones.

Otros dos arrestos

También ayer se produjeron otros dos arrestos. El primero de ellos fue en Poio (Pontevedra), donde La Guardia Civil de Pontevedra detuvo a un hombre, de 34 años, con antecedentes penales como responsable de un incendio en el municipio. La patrulla que estaba de servicio en ese momento recibió aviso de un incendio en la localidad pontevedresa, y al llegar al lugar localizaron a un grupo de personas que señalaron una vivienda, indicando que el autor de los hechos estaba en el interior. Los agentes se aproximaron al lugar y un varón les manifestó, en varias ocasiones, que era el autor del incendio, por lo que procedieron a su detención.

Además, en Santiago la Policía Nacional dio con el presunto autor de al menos cinco fuegos en la zona urbana y periurbana de la capital gallega. En uno de ellos, un vecino lo pilló in fraganti, aunque consiguió escapar. Desde entonces, estuvo en el radar de las fuerzas de seguridad, y en una operación desarrollada en el marco del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, intervinieron al detenido —un indigente que dormía en la calle— varios mecheros y cerillas en una bolsa. El arrestado, que procede de otra comunidad autónoma, ya pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Santiago.