Vilardevós y Maceda, tras estabilizarse el fuego: «Logramos salvar las aldeas»

En medio de una provincia que todavía arde por varios frentes, los concellos ourensanos comienzan a recuperar el aliento. Las regidoras de Vilardevós y Maceda, Eva Pérez y Uxía Oviedo, respectivamente, confirman que los incendios que asolaban sus territorios están ya estabilizados, con el fuego bajo control y sin avance desde hace días. No obstante, ambas advierten de que el trabajo acaba de empezar: la prioridad ahora es reconstruir, prevenir y cuidar a los afectados.

En Vilardevós, aunque el distrito forestal mantiene uno de los incendios, el de Moialde, técnicamente «activo», la alcaldesa, Eva Pérez, asegura que «ya no hay llamas ni peligro». «Desde el lunes no tenemos fuego, lo que importa es que no se ha quemado ninguna casa ni ninguna persona ha resultado herida. Tampoco ha ardido ninguna granja, solo el monte y el forraje, pero dentro de lo malo, salimos bien parados. Logramos salvar las aldeas», destaca.

Tras un mes de agosto que comenzó con un —para entonces— gran incendio el día 1, con 578 hectáreas calcinadas, y continuó con nuevos focos días después, Vilardevós suma 1.600 hectáreas afectadas, especialmente en zonas de monte alto y pinares. Los pueblos de Santa Comba, Moialde, Vilar de Cervos, Bustelo, Traseirexa y Bemposta fueron los más expuestos, pero las viviendas resistieron.

La clave, dice Pérez, estuvo en la respuesta vecinal. «Fue una lucha de todos. Vecinos con tractores, cisternas, Protección Civil de Riós, de nuestro concello», destaca. Ahora desde el consistorio están «elaborando una lista con todos los que ayudaron para poder devolverles, al menos, los gastos de gasoil, por haber ayudado 24 horas 7 días de la semana».

En cuanto al ganado, no hubo pérdidas directas ni urgencia alimentaria, aunque el monte quemado afectó a zonas de pasto. El Concello, tras hablar con sus ganaderos, descartó pedir ayuda inmediata para forraje al considerar que hay ganaderos en peor situación en otros municipios. «Las ayudas deben llegar a quienes realmente lo necesiten, aquí tenemos la suerte de que, aunque ardió pasto, los ganaderos pueden seguir trabajando y sus animales alimentándose», indica Pérez.

Con la emergencia contenida, la regidora ya tiene la vista puesta en el futuro. «Estoy trabajando en la elaboración de una ordenanza municipal para trabajar en conjunto con las comunidades de montes. Para avanzar en protocolos de prevención para que nada de esto se repita, para reforzar los protocolos de limpieza de fajas secundarias. Estamos estudiando de qué manera lo podremos hacer, porque al Concello le resulta muy difícil, si no imposible, encargarse de toda la limpieza», expone.

La vista en los acuíferos

En el corazón de la comarca de Allariz-Maceda, la alcaldesa de este concello, Uxía Oviedo, respira con alivio tras días muy complicados. Los incendios que comenzaron en las parroquias de Santirso y Castro de Escuadro se unieron en uno solo y, aunque no afectaron a viviendas ni explotaciones, han calcinado, según datos provisionales de Medio Rural, 3.500 hectáreas, principalmente de monte alto y pasto. «Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, ni en casas ni en granjas. Pero los ganaderos sí se verán afectados, ya que muchas fincas de pastoreo quedaron arrasadas», dice.

Aunque Maceda no figura entre los concellos más golpeados, el impacto medioambiental es severo. Oviedo confirma que algunos ganaderos ya han recibido hierba de apoyo para alimentación animal, pero no fue necesaria una distribución masiva de emergencia. «No tenemos ganaderos que quedasen sin nada. La situación es diferente a la de otros municipios, pero el daño es profundo, hay que pensar en lo que viene: la lluvia, las cenizas... a ver cómo afecta a los acuíferos», comenta.

La alcaldesa espera que el concello sea incluido entre las zonas catastróficas y reclama un plan de prevención eficaz a largo plazo, coordinado entre Xunta y Estado: «Lo que vivimos estos días no puede repetirse. Año tras año cambian los concellos, pero la historia se repite. Hay que actuar y la Xunta tiene la competencia».