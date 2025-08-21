Vueling recupera la conexión de Santiago con Zurich durante la próxima Navidad

Vueling recuperará durante la próxima Navidad las conexiones de Santiago de Compostela y Málaga con la ciudad de Zúrich, en Suiza.

Los vuelos directos entre la capital de Galicia y la ciudad suiza estarán operativos entre el 5 de diciembre y el 9 de enero, y contarán con dos frecuencias semanales: los lunes y los viernes.

Vueling ofrecerá también dos frecuencias semanales, los miércoles y los sábados, para viajar entre Málaga y Zúrich, según ha explicado la compañía este jueves en un comunicado. La aerolínea operará esta ruta entre el 3 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026.