La falta de jóvenes en el rural reduce las brigadas municipales contra incendios

La ola de incendios de este verano ha desbordado a los equipos de extinción. Galicia cuenta con uno de los dispositivos mejor preparados del Estado, pero aun así los medios han sido insuficientes y desde la Xunta tuvieron que reclamar ayuda al Gobierno. En este contexto, la Consellería de Medio Rural afronta otro problema que considera «preocupante»: el descenso de las brigadas municipales. En solo cinco años los efectivos que aportan las entidades locales han descendido un 25 por ciento, según el figura en el Pladiga. El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, lo atribuye a que ya no queda gente joven en el rural para trabajar en la lucha contra el fuego.

Precisamente Larouco, donde se originó el incendio más grande de la historia de Galicia, carecía de brigada municipal. Su alcaldesa, Patricia Lamela, lo justifica por motivos económicos: el presupuesto municipal no da para más.

La Xunta ha firmado convenio este año con unos 140 ayuntamientos para formar brigadas municipales, pero cuando llega el momento no todas llegan a constituirse. En 2024, por ejemplo, el 33 por ciento no entraron en funcionamiento (un total de 46). A esto se suma, que en algunos municipios estos equipos no se conforman hasta bien entrado el mes de agosto, como ocurrió en A Estrada que tenía sin constituir su brigada cuando ya arreciaban los incendios forestales.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del PSdeG, la Xunta admite que «la disminución de brigadas municipales en los últimos años es motivo de preocupación». Según los datos del Pladiga, en 2020 había 2.629 efectivos aportados por las entidades locales, parques comarcales de bomberos y parques municipales, en 2025 han bajado a 1.968.

«La razón básica es la demografía. Las brigadas están constituidas por gente joven del pueblo, que en verano se gana unas perras trabajando, es gente que quiere entrar en los servicios de extinción y consiguen puntos para entrar de forma prioritaria a trabajar para la Xunta, pero evidentemente la demografía en el rural ha cambiado. Hay menos gente de entre 20 y 30 años», explica el director xeral de Defensa do Monte.

Estas brigadas son básicas para mantener a raya los incendios, porque no solo se encargan de la extinción. La Xunta explica que «constituyen el tejido básico territorial sobre el que desarrollar la política de prevención de incendios». Así, además de apagar fuegos, pueden hacer tratamientos silvícolas.

La Xunta, sin embargo, defiende que no es culpa suya la disminución de brigadas municipales. «No se nos puede acusar de inmobilismo» y alegan que han incorporado mejoras en el convenio que firman con cada ayuntamiento para fomentar la prestación de estos servicios.

Por un lado, según explica, se ha mejorado su dotación económica. Además han añadido otras actuaciones que son subvencionables y han incrementado los precios unitarios de los trabajos preventivos de las brigadas.

La Consellería de Medio Rural también ha simplificado la documentación que tienen que aportar las entidades locales para la firma de estos convenios y han ampliado las titulaciones admitidas para ocupar el puesto de jefe de brigada, con el fin de facilitar la contratación de personal.

Además se ha reforzado la formación que se ofrece a los componentes de las brigadas y conductores de vehículos motobombas. Su escasa preparación es, de hecho, uno de los puntos débiles de estas brigadas.

Ante el continuo descenso en el número de brigadas municipales la Xunta busca ya alternativas y negocia con las diputaciones provinciales protocolos para la lucha contra el fuego. Así, se han suscrito acuerdos ya con las corporaciones provinciales de Pontevedra y Ourense para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras preventivas y de los entornos forestales. El acuerdo con la entidad ourensana incluye cuatro programas piloto para establecer 16 brigadas durante seis meses en un total de cuatro mancomunidades.