Los incendios en España bajan a 18, pero ocho con llamas virulentas

Once días después de que media España comenzara a arder y se provocara un descomunal desastre medioambiental, el número de incendios, por fin, está bajando y el descenso de las temperaturas contribuye a la mejoría. Sin embargo, ayer 18 fuegos seguían en nivel 2 (riesgo alto), tres menos que el miércoles. Especialmente preocupante es la situación en ocho de ellos, donde los 1.400 militares de la UME desplegados siguen trabajando en su extinción junto con el resto de medios autonómicos e internacionales, incluidos helicópteros blackhawks checos y Chinook neerlandeses. «El tiempo es favorable y eso significa que hay una oportunidad de avance significativo», explicaba ayer la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod).

Los enormes daños económicos todavía no están cuantificados. «Primero tenemos que apagar las llamas. Después, ya realizaremos las valoraciones económicas», añadió Barcones, que recordó que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde a las ayudas estatales. La organización agraria COAG estima en al menos 600 millones de euros las pérdidas directas causadas por los incendios que asolan Galicia, Castilla y León y Extremadura tanto en agricultura y ganadería como en apicultura, un sector este último que ha resultado especialmente dañado por el fuego.

A pesar de que el viento está siendo más moderado que días atrás (factor fundamental para combatir las llamas, junto con la temperatura y la humedad), el panorama sigue siendo muy complicado en Porto (Zamora), donde se han evacuado 11 poblaciones. Mientras, el pronóstico mejora bastante en Ourense y León. En Jarilla (Cáceres) también hay una sensación optimista, aunque los técnicos siguen muy pendientes del foco activo que se acerca peligrosamente a Salamanca. En Asturias —comunidad que visita hoy Pedro Sánchez— continúan varios focos activos, aunque menos virulentos. La máxima responsable de Protección Civil alertó del peligro que pueden suponer ahora los re-incendios. Es decir, las llamas que no quedan extinguidas del todo y vuelven a asolar.

Bomberos de Rumanía han sido desplazados a Ourense. Su función será «estabilizar incendios para evitar que evolucionen», en palabras de Barcones.