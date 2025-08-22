Oia revive la pesadilla de 2006: decenas de viviendas y un ‘camping’, desalojados

Se veía venir. Los conatos de los últimos días eran el preludio de lo que finalmente ocurrió. El fuego regresó ayer por la tarde al concello de Santa María de Oia, y con él, los fantasmas del pasado. Los vecinos no han podido evitar revivir el infierno incendiario que, en 2006, arrasó buena parte de este municipio del Baixo Miño, dejando cicatrices aún visibles en la memoria colectiva y en el paisaje. Esta vez, como entonces, las llamas prendieron muy cerca de las viviendas, del Talaso Atlántico —una de las principales fuentes de ingresos y empleo del concello— y del nuevo hotel recientemente inaugurado en el faro de Cabo Silleiro.

A pesar del esfuerzo coordinado de los medios de extinción —con un despliegue de helicóptero, dos avionetas, dos agentes, cinco brigadas, cinco motobombas y una pala—, el fuego avanzó sin tregua monte arriba, azuzado por el viento el norte y la sequedad del terreno. Las llamas, imparables, dibujaron una silueta roja en el horizonte mientras recordaban, con cruel fidelidad, aquellos trágicos episodios de hace casi dos décadas, cuando la Serra da Groba ardía como si sangrara fuego.

«O lume empezou onde eu vivo, primeiro pequeniño», relata Fina, vecina de la zona, en declaraciones a este periódico. «A xente que ía nos coches parou e botáronnos unha man, colleron cubos e o que tiñamos, pero xa non conseguimos nada», lamenta, aún con el temblor en la voz. Otra residente del concello miñoto, María, cuenta que rápidamente se movilizaron en la zona de As Mariñas para frenar el avance del fuego hacia las casas, pero el incendio se descontroló en cuestión de minutos: «El fuego ya se fue rápidamente para arriba». Y añade, preocupada: «Está desbocado; hace un rato [sobre las 21.00 horas de ayer] ya estaba a la altura del camping de Mougás, pero hacia arriba, metido en el monte».

Ante la amenaza creciente, las autoridades decidieron evacuar de forma preventiva todas las viviendas del entorno, no solo por el riesgo del fuego, sino también por la densa columna de humo que dificultaba la respiración y reducía la visibilidad. Agentes de la DGT cortaron el tráfico en la carretera que une Baiona con A Guarda, principal vía de conexión de la zona, para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Fuego forestal en Vilaboa

Un incendio forestal se originó ayer alrededor de las 16.30 horas en el monte de Santa Cristina de Cobres, perteneciente al municipio pontevedrés de Vilaboa. En una primera estimación, ayer sobre las 20.00 horas, la Consellería de Medio Rural daba por ardidas ya 20 hectáreas.

En torno a esa hora se decretó la situación 2 de alerta como medida de prevención ante la cercanía al núcleo de viviendas de Vilar, que abarca alrededor de una docena de casas, aunque finalmente no hubo que desalojarlas. También se estuvo muy pendiente del núcleo de Paradellas.