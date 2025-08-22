El PP eleva la tensión y llama «pirómana» a la directora de Protección Civil

El PP ve a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, como una «pirómana más» porque, en lugar de ejercer su perfil «técnico» se dedica a «insultar a los gobiernos autonómicos» en plena crisis por los incendios que están asolando varias regiones.

Así lo dijo el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones ante los periodistas en las que recriminó que Barcones, que «se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios en colaboración con otras administraciones», en verdad es una «piromana más» porque «se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? No es la primera vez. Tenemos un gobierno incapaz, un gobierno rodeado por la corrupción», dijo Bendodo.

Visiblemente molesta por dicha afirmación, Barcones ha comparecido una jornada más ante los medios de comunicación y ha sido contundente al responder que las ayudas solicitadas al Gobierno para sofocar los incendios no han llegado tarde y ha remarcado que «cada uno tendrá que responder de su gestión». Se reafirmaba así en sus declaraciones de este martes, cuando defendió su gestión frente a las críticas de las autonomías gobernadas por el PP.

«Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético insultar a cualquier persona que haya estado implicada en las labores de gestión de los incendios a lo largo de estos 11 días», ha dicho este miércoles.

«Y creo que mi estado físico así lo demuestra. He hecho todo lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien (...) De verdad —ha indicado—, y esto ya como una reflexión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?», ha reflexionado.