Uno de los pueblos costeros más "vivos" de las Rías Altas busca vecinos: alquileres desde 400€ a hora y media de A Coruña

Con los alquileres por las nubes y el precio de la vivienda creciendo día tras día, las grandes urbes gallegas se están convirtiendo en espacios en los que ya es difícil prosperar. Los salarios no crecen al ritmo que lo hace el coste de vida y es por ello que ya muchos buscan alternativas alejadas de las ciudades.

En Galicia existen gran cantidad de pueblos con mucha vida que pueden ser opciones magnificas para dejar atrás las abusivas mensualidades en Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo. Además, actualmente la propia Xunta de Galicia impulsa el proyecto Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que "ayuda a los urbanitas a elegir a que pueblo merece la pena ira vivir, cómo y porqué".

Uno de los que destaca por sus ofertas de vivienda, sus servicios y por ser uno de los que tiene más vida en las Rías Altas es Ribadeo. El pueblo gallego tiene un gran patrimonio tanto cultural, con, por ejemplo, su famosa Festa Indiana, como natural, con, entre otras, su playa de As Catedrais.

Así es Ribadeo, uno de los pueblos más "vivos" de las Rías Altas

Ribadeo es una villa costera en la provincia de Lugo. Es considerada una de las más vivas de las Rías Altas gracias a su privilegiada ubicación, su oferta cultural y la diversidad de servicios que equipa. Además, es un destino atractivo tanto para quienes buscan salidad de vida como para los amantes de la naturaleza, al estar rodeada por la preciosa ría de Ribadeo y la famosa Playa de las Catedrales.

En la ficha del proyecto "Vente a vivir a un pueblo" destacan su papel como cabecera comarcal, que la convierte en un punto estratégico al estar cerca de ciudades como Lugo, Oviedo y A Coruña. También se subraya su apuesta por el emprendimiento, el comercio local y su actividad turística, que atrae a visitantes de todo tipo.

Ribadeo, uno de los pueblos con más vida de las Rías Altas / CONCELLO DE RIBADEO

Entre sus ofertas laborales, destacan sus oportunidades en el sector servicios, el comercio, el turismo y el puerto, que cuenta con una gran actividad pesquera, comercial y deportiva. Además, el pueblo dispone de un centro comercial y de un tejido empresarial en crecimiento.

Otro atractivo a tener en cuenta son sus conexiones, pues cuenta con estación de tren y autobuses y a menos de una hora en coche están los aeropuertos de Asturias y A Coruña. Además, ofrece una amplia gama de servicios: dispone de colegios e institutos, centro de salud, bancos, farmacias, instalaciones deportivas (piscina, pabellón, campos de fútbol, clubes de remo y piragüismo) y una variada oferta cultural durante todo el año.

Concello de Ribadeo / CONCELLO DE RIBADEO

En cuanto a la vivienda, la localidad ofrece tanto casas tradicionales en un entorno rural y costero como pisos céntricos que se pueden encontrar desde 400€.