Al menos una treintena de concellos gallegos carece de un plan de prevención de incendios forestales

La Fiscalía de Medio Ambiente insta a los fiscales de los territorios en los que se han producido incendios a que comprueben la existencia de planes de prevención de incendios ante la «desastrosa situación» que se está viviendo este verano, según especifica un escrito del 18 de agosto. Según ha podido saber este diario, al menos 28 concellos gallegos carecen de dicho plan.

Concretamente, el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, tomó esta decisión al considerar «evidente», que «la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario no se explica lo que está pasando»..

Además, el documento recuerda a los fiscales que la existencia de los citados planes es «insoslayable», por lo que de «no haberlos elaborado procederá que se planteen exigir la posible responsabilidad penal, del tipo que sea, de aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevar a cabo su obligación».

Esta petición, en todo caso, no es nueva. La primera vez que la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado cursó de oficio para comprobar si los ayuntamientos con superficie forestal disponen o no de este plan de prevención, a lo que están obligados por la normativa en vigor, fue en 2018, después de la ola de incendios que el año anterior acabó con la vida de cuatro personas.

En el caso de la comunidad gallega, con el objetivo de ayudar a los concellos en esta materia, la Xunta tiene un convenio con Seaga y con la Fegamp según el que ofrece asesoramiento técnico en la tramitación de los planes de prevención. De este modo, de los 291 concellos adheridos a este convenio, 263 ya cuentan con un plan municipal de prevención. De los 28 restantes, según señalan fuentes de Medio Rural —que no ha indicado de cuáles se trata—, la inmensa mayoría están pendientes de ser elaborados por los concellos, y solo 5 están en elaboración por Seaga después de que los municipios lo solicitasen.

Del mismo modo, desde la cartera gallega de Medio Rural quieren destacar que en la renovación del convenio de este año se determinó que los concellos adheridos que todavía no disponen de este plan quedarán suspendidos hasta que lo aprueben.