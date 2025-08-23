Julio de récord para los hoteles con un 10% más de ingresos

Los hoteles de la ciudad de Vigo estuvieron registrando durante pasados días cancelaciones y modificaciones de planes porque los incendios también pasaron factura al sector, al complicar la circulación con el resto de España. No obstante, faltan aún ocho jornadas para cerrar el mes y poder conocer si agosto estuvo a la altura de las expectativas de los alojamientos. Lo que sí permiten comprobar los datos difundidos ayer por la Xunta es que en julio han hecho un 10 por ciento más de negocio y que se ha batido de nuevo la marca histórica de ingresos.

En concreto, según explican desde Turismo de Galicia, los hoteles gallegos aumentaron durante el mes pasado un 10 por ciento sus ingresos, hasta llegar a 63,72 millones de euros. Esa cifra consolida la tendencia general en lo que va de 2025, donde estos establecimientos también anotaron máximos de ingresos nominales en febrero, abril, mayo y junio. Solo se dieron dos excepciones: en enero, que, con 12 millones de euros, se situó en cifras similares al mismo mes del año pasado y aun así se convirtió en el segundo registro histórico, y marzo, que en 2024 fue agraciado con Semana Santa, lo que incidió en que se disparasen los ingresos. Teniendo en cuenta el acumulado de los primeros siete meses del año en el sector hotelero, los ingresos nominales, con cálculos de la Administración autonómica e incluyendo julio, ascenderían a alrededor de 228,22 millones de euros.

En lo que respecta a julio, uno de los meses estrella de la temporada estival, desde la Xunta detallaban ayer, tras el examen de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de viajeros y noches en hoteles y pensiones, que estos establecimientos recibieron durante el mes pasado más de 635.000 viajeros que se quedaron más de 1,3 millones de noches.

Esa estadística supone un aumento del 3% en el caso de los viajeros y del 3,3 por ciento si se analizan las noches en ese tipo de establecimientos, señala la Xunta. Ambos incrementos han traído consigo, incide, «una evolución económica importante» para el sector, ese 10% de subida.

En el análisis del INE no hay cifras sobre campings, albergues o casas rurales para confirmar si el primer mes de verano fue también «especialmente positivo» en esos negocios, «tanto cuantitativa como cualitativamente», apunta la Xunta, para la que los datos de hoteles y pensiones revelan un comportamiento turístico «mejor» que la media estatal. Galicia se situó como la secta comunidad que más creció en viajeros y la quinta en pernoctaciones.

Por otro lado, 67.000 romeros recogieron su ‘compostela’ el pasado mes en la Oficina del Peregrino, un 3% más para ese mes.