PSdeG y BNG se alían para quitar al PP la Alcaldía de Viana do Bolo

El PSdeG y el BNG han rubricado un acuerdo por el que arrebatarán al popular Andrés Montesinos la Alcaldía de Viana do Bolo (Ourense), donde hasta ahora este gobernaba en minoría, mediante una moción de censura. El PP cuenta con cinco concejales en la corporación local, mientras que socialistas y nacionalistas suman seis, tres cada uno.

A diferencia de los últimos acuerdos de este tipo, no ha sido precisa la intervención de un tránsfuga, ya que los dos aliados suman mayoría de ediles.

La propuesta de gobierno de la que informaron ayer contempla una alcaldía rotatoria que se desarrollará en dos fases: tras la moción asumirá el bastón de mando el socialista Germán García-Ávila Arias, hasta el 18 de agosto de 2026, momento en el que un representante del BNG lo sucederá hasta fin de mandato.

El acuerdo político suscrito, explican, abarca hasta 2027 y busca, alegan, «garantizar la estabilidad política e impulsar una gestión municipal responsable y transparente». El pacto suscrito fija un marco de cooperación institucional «basado en la corresponsabilidad efectiva, solidaria y leal de ambas fuerzas en la acción de gobierno municipal».