Rueda pide que la UME se quede más tiempo para labores de recuperación

«Seguimos necesitando ayuda», proclamó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En una visita a los viñedos de la Adega Tapias Mariñán, afectados por los incendios de este mes, demandó al Gobierno central que no retire a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en Galicia para que puedan continuar realizando labores de contención en los incendios todavía activos y labores de recanalización. Explicó que los concellos reclaman estas obras de recanalización ante la previsión de lluvias en la comunidad para la próxima semana y la necesidad de evitar las escorrentías hacia ríos o terrenos agrícolas.

Rueda afirmó que «por un lado es bueno que llueva», pues ayuda a apagar las llamas, pero «si las lluvias son muy copiosas, darán problemas respecto a los terrenos quemados», en alusión a la erosión del terreno.

Aunque la situación en Ourense «evoluciona de forma positiva, no se puede bajar la guardia», por ello el presidente de la Xunta pidió al menos que sigan aquí los militares durante el fin de semana.

Por otra parte, avanzó que el Consello de la Xunta aprobará el lunes «inversiones cuantiosas» para las ayudas a los damnificados de los incendios. A su lado se encontraba Aníbal Blanco, copropietario de la bodega Tapias Mariñán que, emocionado, contó cómo su bodega ha visto arder entre ocho y diez hectáreas de viña, lo que corresponden, aproximadamente, a 100.000 kilos de uva «perdida». Blanco pidió apoyo, pero también «dignidad y prestigio» para la gente del rural.

Rueda explicó que la Xunta ya valora los daños (en viviendas, en infraestructuras, en negocios varios...) y que el objetivo es «lanzar ayudas pronto, la segunda es pagarlas pronto, pues no tiene mucho sentido hacer una cosa sin hacer la segunda».

Sobre las concentraciones del jueves en 17 municipios en contra de la política forestal del PP, dijo respetar las manifestaciones, pero reprochó que algunos políticos que sí participaron en las protestas «estuvieron» hasta ese día de vacaciones «como si no hubiera incendios».