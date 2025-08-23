Sánchez llevará su pacto Estado contra los fuegos a la próxima Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió ayer la propuesta que le lanzó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista antes de que finalice este año, se abordarán políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los incendios que están azotando varios territorios estos días. Lo comentó tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, para conocer de primera mano la evolución del incendio forestal de Degaña. Acompañado de la vicepresidenta Sara Aegesen y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez aprovechó el momento para felicitar a la directora de general de Protección Civil, Virginia Barcones, centro de las críticas del PP en la gestión de los incendios. Sánchez defendió que se han puesto “todos los todos los efectivos al alcance” en la lucha contra los fuegos.

Previamente, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, reconoció que «hay que reforzar la prevención». De hecho, de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, Barbón consideró «prioritario» abordar la «gestión integral» de los incendios, percha que luego cogió Sánchez y avanzó que es «necesaria» dicha propuesta y que en la reunión del Ejecutivo con los presidentes autonómicos será «una pieza importante» el pacto de Estado contra la emergencia climática.