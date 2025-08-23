Siguen graves los brigadistas y el bombero heridos en Ourense
Santiago
Los tres brigadistas y el bombero que sufrieron quemaduras al extinguir incendios siguen ingresados y uno con pronóstico muy grave. Se trata del brigadista más joven (18 años), con quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, aunque se encuentra estable.
Los otros dos brigadistas (23 y 25 años) sufrieron quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo e intoxicación por humo. El primero evoluciona favorablemente, pero con pronóstico reservado, y el segundo está estable dentro de la gravedad, como el último ingresado, un bombero de 46 años con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por humo.
