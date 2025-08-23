Unións Agrarias pide activar el Fondo Europeo de Solidaridad

Unións Agrarias ha anunciado que, a través de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), reclamará al Gobierno central que solicite la activación «inmediata» del Fondo Europeo de Solidaridad.

Según la organización, las pérdidas generadas por los incendios en España y Portugal superan conjuntamente el límite de 3.000 millones de euros marcado por la normativa comunitaria para activar la ayuda. La petición conjunta permitiría movilizar «recursos europeos urgentes para apoyar a las familias, explotaciones y comunidades más afectadas», indica.

En este contexto, Unións Agrarias denunció que, a día de ayer, la zona cero de Ourense «sigue sin un recuento fiable», entre las 90.000 hectáreas ardidas de los partes oficiales y las 150.000 que estima Copernicus.

Tras el fuego, urge una «evaluación detallada de los daños y establecer mecanismos de compensación adecuados».