Una veintena de concellos siguen en prealerta de sequía y con limitaciones

Hace dos semanas, la Oficina Técnica da Seca declaraba la situación de prealerta por escasez moderada de agua en las cuencas del río Lérez, que abastece a Pontevedra, y del río Grande, que provee de agua a varios municipios de A Costa da Morte, con en total 19 concellos afectados. Además aconsejaba las medidas «equivalentes» al de Baiona, aun sin esa declaración. Ayer el órgano se volvía a reunir y decidía mantener la misma situación y los mismos concellos, a pesar de que los niveles del río Grande han mejorado. Además, se ha acordado un seguimiento sobre el río Anllóns, tras detectar una bajada en el valor que indica la escasez, pero aún sin medidas.

Según explica la Consellería de Medio Ambiente, los municipios afectados por la prealerta son los mismos de hace dos semanas: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, en el caso de los dependientes de la cuenca del Lérez, y de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, de la cuenca del río Grande.

En estos concellos, junto con Baiona, se recomienda a la población un uso «lo más responsable posible del agua», evitando llenar piscinas, riegos o tomar baños y no duchas. A los municipios, por su parte, también se les recomienda «minimizar» los consumos de agua destinados al baldeo de calles, riego de parques y jardines o duchas en las playas. De hecho, a lo largo de este mes son numerosos los ayuntamientos que han asumido esas y otras recomendaciones. En Vigo, aunque no figura en el listado, hace dos semanas se cerró el grifo de las duchas en los arenales y se prohibió el llenado de piscinas o el lavado de coches.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que presidió la reunión de la Oficina da Seca, explicó que el escenario actual refleja «el normal» descenso del caudal de los ríos propio de la época, si bien destacó que el resto de las unidades que conforman la Demarcación Galicia-Costa siguen «en situación de normalidad» y con una ocupación actual de los embalses de abastecimiento del 75,9 por ciento, casi un 5% inferior a la media de la última década. Asimismo, incidió en la concienciación ciudadana sobre la escasez de agua y la necesidad de ahorrarla.