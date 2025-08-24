"Parece Ibiza, pero es Galicia": esta pequeña cala a pies de un acantilado está a 1 hora de A Coruña

El rincón paradisiaco esconde uno de los arenales más espectaculares de la provincia

Galicia está llena de rincones por descubrir. Auténticos oasis paradisíacos en los que desconectar de la rutina diaria y disfrutar de los últimos días de verano.

Para visitar el lugar que te recomendamos, hay que desplazarse hasta la ría de Cedeira y, más concretamente, frente a la punta Chirlateira y junto a la punta Sarridal.

Se trata de una pequeña playa de arena fina, "resguardada a los pies de un acantilado de unos cincuenta metros de altura", tal y como apuntó en su día la revista Condé Nast Traveler.

El pequeño rincón esconde uno de los arenales más espectaculares de A Coruña: la Cala Sonreiras.

Cómo acceder a Cala Sonreiras

Sus aguas cristalinas y "su precioso color" hacen de esta cala "un regalo tanto para la vista como para el buceo o el snorkel", destaca la revista especializada en viajes.

Como suele ocurrir con las playas más escondidas, el acceso suele ser el aspecto más complicado. Precisamente por este motivo, este rincón se mantuvo fuera del radar hasta hace pocos años.

Con todo, y desde hace ya unos años, se ha habilitado una pasarela de madera con escalones, por lo que el acceso ha mejorado de forma considerable.

Lo más recomendable para acceder a la Cala Sonreiras es dejar el coche en un aparcamiento cercano a la punta Sarridal, y desde allí recorrer unos pocos metros hasta bajar la pasarela y alcanzar la playa.

Asimismo, y al estar por la zona, puedes aprovechar el viaje para visitar el Castillo de la Concepción o el mirador de Punta Sarridal.

