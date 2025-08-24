En las últimas catástrofes naturales de España se ha empleado una herramienta de observación desde el aire para evaluar con exactitud los verdaderos daños de las tragedias. Sucedió en octubre de 2024 con la dana, que dejó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana y que arrasó el pueblo de Letur (Castilla-La Mancha) y ahora, con los incendios de Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias. Se trata de Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación de la Tierra que se emplea no solo para obtener imágenes mediante su flota de satélites (los Sentinel), sino también para traducirlas en datos y analizarlos. Así se tiene una perspectiva global de todo evento medioambiental.

Los incendios dejan emisiones récord

La web de Copernicus, que cada día sube una imagen tomada por sus satélites, eligió este jueves una del noroeste de España ardiendo: impresionantes columnas de humo, repartidas en diversos puntos, vistas desde el espacio.

La interpretación que hacen en Copernicus de los datos obtenidos por estos satélites sirve para, por ejemplo, saber que en lo que va de año y hasta el viernes en España se han quemado 403.701 hectáreas, la mayoría de las cuales en estos últimos días. Una cifra que aumentará dado que aún hay fuegos activos, y que convierte este 2025 en el peor en tres décadas.

Daños

Estos fuegos están arrasando una cantidad ingente de terreno y causando importantes daños personales (cuatro personas han muerto) y materiales (en el sector de la agricultura, se estima que las pérdidas superan los 600 millones de euros). Este próximo martes, en Consejo de Ministros, el Gobierno declarará zona catastrófica los municipios afectados. Son consecuencias visibles e inmediatas, pero hay otra que desde Copernicus consideran extremadamente preocupante: el de la contaminación que los fuegos están provocando. Los incendios en la península Ibérica están dejando emisiones récord y han convertido este verano en el más contaminante del siglo en Europa.

Así lo ha explicado a este diario Mark Parrington, científico sénior del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus y miembro del Departamento de Investigación del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo, que ha sacado las primeras conclusiones de lo que los satélites recogen.

«Estos incendios son muy peligrosos para las poblaciones por la capacidad destructiva del fuego. Pero también por el humo y las emisiones de carbono que estos fuegos conllevan», subraya Parrington.

De hecho, los incendios han generado, por ahora, 5,5 megatoneladas de carbono, un récord que duplica el anterior de 2022. «Hasta el 18 o 19 de agosto, el total de las emisiones de los incendios forestales en la península Ibérica era de 5,5 megatoneladas de carbono. Es significativamente más grande que en el último año. La mayor cifra hasta ahora había sido la recogida en 2022, que ascendía a 2,2 megatoneladas. Pero este año, de momento, es más del doble», analiza Parrington.

Eso convierte a este verano en el más contaminante de Europa en lo que llevamos de siglo. Aunque es cierto que otros incendios registrados en el sur del continente, como los de Serbia, Montenegro, Albania, Italia, Francia o Grecia, han contribuido a alcanzar esta infausta marca, han sido los de España, los más virulentos de estos meses, los que han disparado las cifras.

«Llevo 20 años trabajando en este sector y 12 con este equipo. Y este año ha sido muy especial para nuestro continente en materia de incendios y emisiones. Es cierto que otros veranos se han declarado fuegos muy graves, como el megaincendio de Grecia en 2024. Pero en aquella ocasión no monitoreamos tanto humo como esta vez. Y de toda Europa, ahora mismo, la Península Ibérica es la más contaminada», advierte el científico de Copernicus.

Impacto en la salud

Los problemas que deja el humo no se marchan cuando se extingue el incendio. Se quedan en forma de contaminación ambiental. Y, aunque no se perciban, siguen siendo perjudiciales para los seres humanos y los animales por los compuestos que deja y se quedan en el aire. Son las denominadas partículas finas. Se trata de una especie de sedimento material que es transportado por el aire; partículas que son, como su propio nombre indica, más pequeñas que las partículas gruesas. Tienen un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 µm (PM2.5). Y son las que conllevan mayor riesgo para la salud. Se debe a que pueden llegar a zonas más profundas de los pulmones e incluso entrar en el torrente sanguíneo.

Con los datos obtenidos en Copernicus, Parrington advierte de que «se puede ver que en la región de la Península Ibérica hay una alta concentración. Afecta a la salud pulmonar, obvio, pero hay estudios científicos que apuntan a más efectos. Uno de los últimos trabajos apunta que estas emisiones pueden llegar a influir negativamente en la salud mental».

El experto de Copernicus advierte de que las consecuencias de ese humo tampoco se quedan en la zona donde se ha declarado el fuego: «La intensidad y la cantidad de humo es enorme y viaja lejos. Otros años hemos visto cómo el humo de los incendios de Canadá atravesaba el Atlántico y llegaba hasta Europa».