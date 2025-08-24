Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo dos activos en Ourense que suman 23.000 hectáreas arrasadas
En la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de las localidades lucense y ourensana de Carballedo y Riós
P. P. D. | M. R. | A. L. | E. M. | M. C.
Tensa mejoría en la extinción de los incendios que asolan Galicia. La situación continúa evolucionando positivamente con solo dos fuegos activos en la provincia de Ourense: el de Chandrexa de Queixa, que arrasa 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.000 hectáreas.
Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, en la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, y el de Riós, en la parroquia de Traestrada.
Actualmente, los fuegos sin apagar afectan a 85.070 hectáreas --entre los fuegos activos (23.000 hectáreas) y los estabilizados (62.070 hectáreas-).
