Tensa mejoría de los incendios en Galicia con solo dos activos en Ourense que suman 23.000 hectáreas arrasadas

En la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de las localidades lucense y ourensana de Carballedo y Riós

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense).

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense). / Brais Lorenzo / EFE

RAC

P. P. D. | M. R. | A. L. | E. M. | M. C.

Tensa mejoría en la extinción de los incendios que asolan Galicia. La situación continúa evolucionando positivamente con solo dos fuegos activos en la provincia de Ourense: el de Chandrexa de Queixa, que arrasa 19.000 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.000 hectáreas.

Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, en la mañana de este domingo quedaron controlados los incendios de la localidad lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, y el de Riós, en la parroquia de Traestrada.

Actualmente, los fuegos sin apagar afectan a 85.070 hectáreas --entre los fuegos activos (23.000 hectáreas) y los estabilizados (62.070 hectáreas-).

De esta forma, permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, prroquias de A Granxa y Gudín, (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Asimismo, están controlados el incendio del ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); el de Maceda, parroquia de Santiso y Castro de Escuadro, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

El total de hectáreas quemadas desde el pasado 1 de julio asciende a 92.784, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.

