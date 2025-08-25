Castelao: «Galicia sen montes non é Galicia»
IRENE BASCOY
Xa o dicía Castelao: «Se nos levan os montes, lévannos a vida. Galicia sen montes non é Galicia.» Tamén o proclamaba Vicente Risco: «Hai en nós como unha tendencia a confundirnos coa Terra». Pero aquí estamos un verán máis con 93.000 hectáreas ardidas na comunidade, e epicentro da traxedia en Ourense. Arde sobre queimado e non aprendemos do pasado. Que queda das supostas leccións que sacamos das ondas de lumes de 2006, 2017 e 2022!
As cifras apabullan. Ardeu este verán unha superficie equivalente a case as sete grandes cidades da comunidade. E se te detés uns segundos máis a pensar que hai detrás das frías estatísticas, o corazón encóllese porque se como dicía Castelao «Galicia sen montes non é Galicia», habemos de aceptar que a estamos asasinando. Asfixiándoa con fume. Calcinándoa con lume. E facémolo entre todos, pero ollo, uns moitos máis que outros. A maior responsabilidade é de quen intencionadamente ou por accidente prende lume ao bosque. Que a maior pena recaia sobre eles.
Pero tamén de quen ano tras ano non limpa as súas leiras coa escusa de que os demais tampouco rozan. E ademais estamos os urbanitas que coas nosas pequenas accións diarias alimentamos o cambio climático, un cambio climático que trae lumes máis virulentos, máis incontrolables, máis intensos e máis frecuentes. Urbanitas que preferimos comprar en grandes superficies aguacates vindos de Brasil e non produto local que fixa poboación no rural.
E non me esquezo das administracións (Goberno, Xunta, concellos …) porque a súa responsabilidade é anticiparse e está claro que algo se está facendo mal e chegou o momento de repensar e cambiar sobre todo as políticas de prevención. E digo á mantenta prevención, e non extinción. Non dubido do esforzo, non dubido dos millóns gastados, pero non haberá que auditar o realizado ata o de agora e ver se focalizamos o traballo na dirección correcta e os euros onde correspondía? O monte arde sobre todo porque alguén lle prende lume, pero os incendios son máis perigosos se o monte non está limpo, se está abandonado, se non hai actividade agrogandeira e selvicultura. E chega a tormenta perfecta de fume e chamas, se ademais non chove, fai moita calor e vento.
Gústanos o campo como postal, como refuxio de vacacións, pero non para vivir e traballar alí todo o ano. E o abandono da rural axuda a explicar moitísimo esta vaga de incendios. Os expertos levan tempo advertindo de que os lumes son inevitables, non hai taxa cero, e tamén nos contan que os incendios de agora xa non son como os de antes. Así que xa non vale a experiencia pasada. Que se lumes de quinta ou sexta xeración, que se lumes convectivos, …. Debemos aprender a enfrontarnos a eles, poñendo ás persoas como máxima prioridade. E debemos minimizar os riscos, con montes máis limpos.
Noutros países e noutras comunidades non tan afastadas de nós, o monte é un negocio e unha forma de vida, por iso alí os bosques seguen intactos. Vexan o caso do País Vasco.111 hectáreas en 18 incendios forestais ata o 13 de agosto. É certo que alí chove máis, pero tamén xestionan máis o seu bosque. Para que se fagan unha idea. Teñen 400.000 hectáreas de masa forestal que achegan case o 2% do PIB, case o mesmo que Galicia que con todo ten dous millóns de hectáreas de monte.
Non podemos resignarnos a que os lumes sexan un mal crónico da nosa sociedade. Os que saben xa nos alertan de que haberás máis vagas de incendios e máis perigosas polo cambio climático. Non sabemos cando, pero pasará. A próxima colleranos mellor preparados? Négome a ser fatalista. Isto ten solución, pero é complexa, obriga a cambios estruturais en moitas esferas (económica, urbanística, social, cultural, ...), esixe actuar en moitas frontes, supón enormes esforzos, impón cambios de mentalidade e implícanos a todas e todos. Sexamos valentes. Poñémonos a iso?
