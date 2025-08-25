El curso político arranca con un carrusel de comparecencias

Si el final del pasado curso político ya fue de alto voltaje; el que arranca esta semana lo hace en llamas. Una decena de incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura continúan haciendo estragos pese a estar la mayoría de ellos ya bajo control, pero nada parece apuntar que se ponga coto al fuego político. Tanto el Congreso como el Senado retoman esta semana su actividad con el Gobierno y los populares tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la gestión de esos incendios y las competencias y los recursos disponibles para hacerles frente.

El Partido Popular, consciente de que sus presidentes en las tres autonomías afectadas están en el punto de mira, ha echado mano de su mayoría absoluta en la Cámara alta para tratar de situar el foco en la Moncloa y ha forzado una batería de comparecencias de hasta cuatro ministros. La primera en subir al atril será la de Defensa, Margarita Robles, mañana; y le seguirán la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el miércoles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jueves; y el de Agricultura, Luis Planas, el viernes.

¿Por qué ellos cuatro? El PP emplaza a Robles a responder si se han proporcionado suficientes medios de la UME y del Ejército para luchar contra el fuego. En el caso de Aagesen, quieren que se centre en las políticas que se han llevado a cabo para evitar el abandono de zonas rurales y en el balance de daños. A Marlaska le piden que explique el despliegue de efectivos y la coordinación entre territorios y, finalmente, a Planas, las compensaciones a agricultores, ganaderos y propietarios afectados por el fuego.

El Ejecutivo central, por su parte, trata de darle la vuelta a la tortilla y proyecta las explicaciones de sus cuatro ministros como una oportunidad para dar cuenta a los ciudadanos de todo lo que ha hecho el Gobierno central. De hecho, el Consejo de Ministros volverá a reunirse este martes para aprobar las ayudas para las comunidades afectadas. Eso sí, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó caer el viernes que serían útiles «comparecencias similares» a nivel autonómico para que los gobiernos de cada territorio explicaran cuáles son sus planes de prevención y extinción de incendios. Y es que, pese a que la semana arrancó con el intento de Sánchez de hacer un llamamiento a la unidad política, no ha habido tregua en el cruce de reproches entre socialistas y populares.