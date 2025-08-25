Estabilizado el incendio de Chandrexa de Queixa, solo quedan dos activos en Galicia

Galicia deja atrás la peor fase de la ola de incendios. Tras un fin de semana de contención, en el que los frentes dejaron de arrasar hectáreas del rural al ritmo incontenible de siete días atrás, la Consellería de Medio Rural informó en la mañana de este lunes de que solo el foco de Avión, activo desde ayer, continúa avanzando. En concreto, el incendio iniciado a las cinco de la tarde del domingo en la parroquia de Nieva ha calcinado 70 hectáreas, cincuenta más que en el balance anterior.

Por su parte, el incendios de Chandrexa de Queixa, con el que arrancó la ola de fuegos en Galicia el pasado 8 de agosto y que ha arrasado 19.000 hectáreas, ha sido estabilizado este lunes.

"Acabamos de conocer la estabilización del gran incendio de Chandrexa, el primero de los grandes incendios que tuvimos en las últimas semanas", ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en declaraciones en Oia (Pontevedra), donde ha visitado una de las zonas afectadas por el fuego.

El fuego de Chandrexa, que esta mañana solo mantenía activo el foco de Vilariño, llegó a ser durante unos días el más grande de la historia de Galicia, hasta que lo superó el de Larouco.

Con ello, ahora solo permanecen activos dos fuegos en Galicia, los don en Ourense: el ya mencionado de Avión Neiva y el de Carballeda de Valdeorras (parroquia de Casaio), que ha carbonizado 4.400 hectáreas. En total, solo estos tres incendios constan como activos para la Xunta y suman 23.470 hectáreas.

Por otro lado, Medio Rural mantiene su vigilancia en los incendios estabilizados de Larouco, el más grande de la historia de Galicia (30.000 hectáreas), Oímbra y Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), Vilardevós - Vilar de Cervos (900 ha) y Vilaboa (70 ha). La situación todavía es mejor entre los focos que constan como controlados: Maceda (3.500 ha), Vilardevós-Moialde (600 ha), Montederramo (120 ha), Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces e A Trepa (100 ha) y Carballedo (100 ha). En total, desde julio se han quemado en Galicia 94.457 hectáreas.