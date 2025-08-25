Los incendios de Portugal se cobran una cuarta víctima
Los incendios de Portugal se cobraron este fin de semana una cuarta víctima mortal. Se trata de un zapador forestal, Daniel Esteves, de 45 años, que murió el sábado como consecuencia de las graves heridas que sufrió el pasado martes cuando trabajaba en la extinción del incendio declarado en el municipio de Sabugal, distrito de Guarda.
Esteves trabajaba para Afocelca, una empresa privada de protección forestal vinculada a los grupos Altri y Navigator. Su cuerpo quedó con quemaduras en el 75% tras el incidente, y, finalmente, falleció en la madrugada del sábado. Se trata de la cuarta víctima mortal a causa de los incendios en lo que va de verano en el país vecino. La primera se registró el pasado 15 de agosto, tras un incendio en Pêra do Moço, donde murió el exalcalde de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso. Dos días después murió un bombero en un accidente cuando se desplazaba para combatir un incendio en Fundão. El tercer fallecido es un hombre de 75 años que murió combatiendo el fuego en Mirandela, Braganza, el pasado miércoles.
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Renfe restablece el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid tras los cortes por los incendios de Ourense
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua
- Actualización: Renfe suspende todos los trenes entre Galicia y Madrid de este jueves
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago