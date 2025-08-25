La ola incendiaria remite tras quemar el fin de semana un 91% menos que el anterior

Las llamas avanzan, pero lo hacen a menor ritmo, tal y como se desprende de los datos facilitados por Medio Rural, que reflejan que la superficie calcinada este fin de semana —1.632 hectáreas, 632 a lo largo del sábado y otras 991 en la jornada de ayer— fue un 91,6% inferior a la del anterior, del 16 y 17 de agosto, cuando ardieron 19.346 hectáreas. En todo caso, esta ola de incendios pasará a la historia como una de las más devastadoras de Galicia tras haber calcinado, en lo que va de verano, 94.407 hectáreas. Una cifra que se queda a las puertas del récord de este siglo, del fatídico 2006, en el que ardieron 95.947; y que por poco no supera la superficie de las siete ciudades gallegas juntas, que suman 98.220 hectáreas. Por ahora, permanecen activos tres incendios en Ourense.

Concretamente, continúan activos los incendios de Carballeda de Valdeorras, que afecta por ahora a unas 4.400 hectáreas tras haber avanzado ayer otras 900, y el de Chandrexa de Queixa, en el que ya han sido estabilizados dos de los tres focos que lo componen. Este, por ahora, ha arrasado 19.000 hectáreas. Además, ayer se registró otro fuego en el concello de Avión, que al cierre de esta edición había quemado 20 hectáreas.

Además de estos tres, hay otros 12 fuegos que permanecen ardiendo, que ya han sido o estabilizados o controlados. La mayoría se encuentran en Ourense, como el de Larouco (30.000 ha), el de Oímbra (17.000) o el de A Mezquita (10.000). Ayer, además, los medios antiincendios consiguieron extinguir el registrado en Oia, Pontevedra, que calcinó 61,17 hectáreas, mientras que el de Vilaboa continúa estabilizado. Una pequeña tregua que parece que también se aprecia en el resto del país, aunque de forma desigual, con 14 focos activos en todo el país. La región más afectada continúa siendo Castilla y León, donde ayer fue necesario evacuar a casi 300 personas.

Por otro lado, ayer el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció que se reforzará el servicio de atención e información a la ciudadanía de la Xunta —012— para atender las dudas e informar sobre las medidas urgentes para la reparación de los daños causados por los incendios, que se aprobarán esta semana en Ourense, en un Consello extraordinario. Según avanzó, aunque todavía están cuantificándose los daños, las ayudas se extenderán a las explotaciones forestales y agroganaderas; a titulares de tecores; a establecimientos comerciales, industriales, turísticos y deportivos; a infraestructuras y al arreglo de viviendas. Además, a las personas que lo necesiten se les proporcionará un alojamiento provisional Esta última cuestión afectará, entre otros, a los vecinos de San Vicente de Leira (Ourense) que ayer se reunieron para reclamar agilidad en los trámites para reconstruir su aldea, que quedó calcinada y sigue sin luz ni agua.