Rueda aprobará el viernes las ayudas por los incendios y responde a las críticas por su gestión: «Se basan en datos falseados»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que este viernes el Gobierno gallego aprobará, en una reunión extraordinaria, las ayudas para los afectados por los incendios y se publicarán de manera «inmediata» para que los beneficiarios puedan acceder a ellas «cuanto antes».

En una visita al camping de Mougás, en Oia (Pontevedra), que tuvo que ser desalojado hace unos días por el incendio que afectó a esta localidad, también ha dicho que hay que empezar a trabajar para evitar las escorrentías de cenizas cuando lleguen las lluvias y que estas puedan llegar a comprometer el abastecimiento de agua o provocar desbordamientos.

Una tarea que cree que es «de todos», en referencia a las distintas administraciones, por lo que ha pedido la colaboración tanto de las diputaciones provinciales como del Gobierno central, también para las ayudas y las medidas de prevención que haya que adoptar en el futuro.

Reproches al BNG y al PSdeG

Rueda ha reprochado la actitud de la oposición gallega, BNG y PSdeG, por sus críticas a la gestión de la Xunta, que asegura que se basan en «datos falseados y en jugar a la demagogia». «Si quieren ser constructivos con aportaciones, bienvenidos, sino serán la oposición de siempre, poco más que decir», ha zanjado a este respecto.

El partido nacionalista de Galicia ha denunciado que la Xunta tiene contratos de prevención de incendios sin ejecutar. Según aseguran, serían más de dos millones de euros en trabajos de gestión de biomasa en zonas de alto riesgo. Además, el BNG impulsará una comisión de investigación para depurar responsabilidades por los incendios.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha visitado la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, azotada por la ola de incendios, ha denunciado el «abandono del rural tras 17 años de Gobierno del PP». Besteiro ha visitado la parroquia en la que se han quemado más de 120 construcciones. «Lo que vivimos aquí no es fruto del azar. Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra. La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, quedamos indefensos frente al fuego», ha lamentado.

Los medios «no han llegado»

En su visita a Oia, el presidente de la Xunta también ha afirmado que, aunque él siempre ha «huido de las polémicas» con el Gobierno central, ha insistido en que se han pedido medios que «no han llegado» o «han tardado en llegar». En este sentido, se ha referido específicamente al Ejército, aunque ha reconocido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) «estuvo desde el primer momento» y la ministra de Defensa, Margarita Robles, le llamó ya «el primer día», algo que ha agradecido.