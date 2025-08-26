El acuerdo entre Xunta y sindicatos permite salvar del cierre 265 aulas

El acuerdo sellado hace dos años entre la Xunta y tres de los cuatro sindicatos representados en la mesa sectorial —CCOO, ANPE y UGT— ha permitido a la Consellería de Educación «salvar del cierre 265 aulas» el próximo curso. Según indicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se trata de 192 unidades que tendrían que bajar la persiana con el mapa organizativo previo al acuerdo y 73 en las que se realizarán desdobles, lo que eleva la cifra de aulas en Galicia a casi 12.000. Así, solo en los dos primeros cursos de aplicación, hasta medio millar de aulas se han visto beneficiadas de los efectos de este acuerdo, explicó ayer el titular de Educación en Santiago.

El 8 de septiembre hasta 302.843 alumnos gallegos, sin contar FP, están convocados para el inicio de las clases en las etapas no universitarias. La «contracción natalista» que vive Galicia, en palabras de Rodríguez, tiene también su impacto en las aulas con una disminución de hasta 4.255 estudiantes con respecto al pasado curso. En comparación con el curso 2015-2016, las aulas gallegas contarán en septiembre con casi 20.000 alumnos menos.

Sin embargo, Educación ha apostado por «mantener y reforzar la estructura territorial y laboral». Se cerrarán 7 escuelas unitarias en zonas rurales de la comunidad por la falta de alumnos, pero en contraposición Educación trabaja en la construcción de 3 nuevos centros y la ampliación de otros 18 en puntos de la geografía gallega donde la demografía da un respiro.

Paralelamente, Galicia contará el próximo curso con el cuerpo docente más amplio de la historia. «A falta de cerrar la cifra podemos afirmar que serán más que el año pasado», destacó Rodríguez, que subrayó la «línea disruptiva» existente en Galicia entre la evolución del alumnado y la del profesorado. Dos realidades que en conjunto arrojan un descenso en la ratio de alumno por aula y por profesor. Así lo destacó: «La cifra media de alumnos por profesor en España es de 11,3 niños por docente. En Galicia estamos en 9,9».

Un trabajo en el que ahondará Educación en este curso, en virtud del acuerdo sellado con los tres sindicatos, ya que la mejora de ratios implementada el curso pasado en 4º de infantil, con un máximo de 20 alumnos por aula, se extenderá a 5º de infantil. Además, si los alumnos de infantil comparten espacio con otros de primaria, la ratio no podrá superar los 10 alumnos. Mientras, en los agrupamientos de diferentes cursos de infantil, el tope serán 14.

Por otro lado, Rodríguez avanzó que su departamento trabaja ya para remitir al Parlamento en octubre la nueva ley de educación digital con la intención de que siga su cauce en el legislativo y «esté aprobada a principios del año que viene, pero dentro del presente curso». Respecto a la ley, señaló que cuando se puso a exposición pública recibió «una ingente cantidad de aportaciones» lo que, en su opinión, revela el interés social respecto a la que será la primera ley sobre esta materia en España.

Asimismo, Rodríguez recordó novedades ya anunciadas, como el refuerzo de la lectura, la reformulación de E-Dixgal —tras la gran cantidad de quejas recibidas desde la comunidad educativa— y la puesta en marcha del programa EduGalIA, desarrollado con fondos europeos, que busca aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la gestión de los servicios administrativos de la Consellería y de los centros escolares, así como atajar el abandono escolar.

Otro campo en el que actuará Educación este curso será el de la inclusión, con la entrada en vigor de la Estratexia galega de inclusión educativa aprobada en mayo. En ella se incluyen la formación del profesorado por entidades de la atención a la diversidad o la aplicación GaliOrienta para facilitar la labor de los departamentos de orientación. En relación a este servicio, Rodríguez destacó la continuidad del plan de acogida al alumnado extranjero, que supone ya el 7,5% del total, con la implantación de oficinas virtuales para facilitar la integración.

Finalmente, la Xunta trabajará para mejorar las condiciones del personal docente, con aumentos salariales en función de la formación y las responsabilidades; se trabajará en la reducción de la burocracia y se creará una oficina para atender casos de acoso o violencia contra el profesorado.

Suscríbete para seguir leyendo