El BNG plantea una comisión de investigación parlamentaria

La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que su formación registrará en el Parlamento gallego una solicitud para crear una comisión parlamentaria en torno a la gestión de la Xunta durante la ola de incendios. «Alfonso Rueda hizo la peor gestión de la historia», denunció ayer.

«Necesitamos esta comisión de investigación porque hay muchas preguntas que nos tienen que responder», alegó Pontón, e indicó que la meta debe ser analizar «qué errores se cometieron» para no repetir lo sucedido.

Pontón argumenta que «cuando hay más de 100.000 hectáreas ardidas, cientos de casas quemadas, espacios de gran valor ambiental calcinados, cientos de explotaciones afectadas y pérdidas millonarias, alguien hizo algo mal y alguien tiene que responsabilizarse».