Detenido un vecino de Toques por un incendio forestal en Melide

El Seprona le atribuye un fuego que se inició en Ponte Mazairas-San Pedro el martes 19 de agosto

Imagen de un coche del Seprona.

Imagen de un coche del Seprona. / GUARDIA CIVIL

RAC

Agencias

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal. El fuego que se le acusa de provocar se declaró el martes 19 de agosto en el lugar de Ponte Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado, en plena ola de incendios en Galicia.

La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.

Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.

