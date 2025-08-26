Detenido un vecino de Toques por un incendio forestal en Melide
El Seprona le atribuye un fuego que se inició en Ponte Mazairas-San Pedro el martes 19 de agosto
Agencias
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal. El fuego que se le acusa de provocar se declaró el martes 19 de agosto en el lugar de Ponte Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado, en plena ola de incendios en Galicia.
La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.
Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
El CSIC da apoyo científico-técnico en las zonas afectadas por los incendios forestales
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) para prestar asesoramiento científico-técnico experto frente las consecuencias de la oleada de incendios forestales que están afectando a diversas comunidades autónomas durante las últimas semanas.
El GADE ya ha comenzado a trabajar en la recuperación del Bien de Interés Cultural (BIC) de Las Médulas tras el incendio iniciado en la localidad de Yeres (León) que ha afectado a este paraje. Además de Las Médulas, el GADE pone a disposición las capacidades del CSIC al resto de zonas afectadas por el fuego.
El Congreso guarda un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios
La Diputación Permanente del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios forestales que han asolado España este verano.
Al inicio de la sesión la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a los diputados que forman este órgano, que sustituye al pleno fuera de los periodos de sesiones, que se pusieran en pie para recordar a los que han perdido la vida luchando contra los incendios y para agradecer su trabajo a los equipos de extinción.
El minuto de silencio también ha sido para recordar a las dos últimas mujeres víctimas de violencia machista, fallecidas el 29 de julio y el 4 de agosto.
¿Puede la vegetación recuperarse por sí sola tras un gran incendio?
Troncos ennegrecidos, suelos grises y un silencio abrumador. Este es el desolador panorama que queda tras los grandes incendios forestales, como los ocurridos en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura durante la catastrófica temporada de incendios en verano de 2025 en España. Pero afortunadamente, la vida empieza a abrirse camino mucho antes de lo que imaginamos. (Seguir leyendo)
El PSOE pide al PP que deje las "ocurrencias" y asuma responsabilidades por los incendios
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, le ha pedido este martes al Partido Popular que se deje de "ocurrencias" y asuma las responsabilidades que le corresponden por los incendios que han arrasado varias comunidades gobernadas por los populares.
A su llegada a la reunión de la diputación permanente que se celebra este martes en el Congreso, López se ha referido a las propuestas contra incendios presentadas el lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que incluyen la creación de un listado nacional de pirómanos que obligue a los condenados a llevar una pulsera de geolocalización.
"Las ocurrencias mejor dejarlas para otro para otro momento y mejor asumir las responsabilidades que tienen cada uno", ha apuntado López.
El peligro de incendios continúa muy alto o extremo en el norte peninsular y áreas del este
Los niveles de peligro de incendios continúan muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este, según ha informaado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su perfil de su red social X.
Debido a esta situación, la Aemet ha pedido "un día más, extremar las precauciones" en aquellas zonas con mayor riesgo localizadas especialmente en el interior de Galicia y todo Castilla y León.
