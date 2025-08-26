Los fuegos mejoran en Castilla y León y Asturias, pero el riesgo aún es extremo

Aunque el cambio en las condiciones meteorológicas ha permitido una evolución más favorable de los incendios, desde Protección Civil alertan de que el riesgo sigue siendo extremo, y de que existen «reproducciones» de focos que están dando «muchos problemas».

«El nivel de peligro de incendios no bajará de extremo en estas últimas zonas hasta el jueves o viernes, por lo que máxima precaución ante la posibilidad de que se inicien nuevos incendios forestales», indicó ayer la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios.

De los incendios más preocupantes en nivel 2, la mayoría se concentra en Castilla y León (León y Zamora), con diez de ellos, mientras que en el caso de Asturias son tres. El incendio forestal de Yeres (León) evoluciona de manera muy favorable, así como los de Cangas de Nárcea/Somiedo (Asturias) y Molinaseca (León), que no presentan frentes activos y en los que se actúa en misiones de vigilancia y perimetración. También ofrece una evolución favorable el fuego de Anllares del Sil (León), pese a que depende de medios aéreos por su compleja orografía.

En los incendios de Porto (Zamora) e Igüeña (León) el dispositivo vigila posibles reactivaciones por las altas temperaturas y las rachas de viento previstas. La situación en Barniedo de la Reina (León) es desfavorable por los constantes reencendidos, y en Degaña e Ibias (Asturias) el dispositivo de extinción no logra detener el avance de uno de sus frentes.

«Seguimos en riesgo extremo de incendios en una parte importante de nuestro país, las reproducciones nos están dando muchísimos problemas», advirtió Barcones. Según aclaró, la meteorología empezará a ser más favorable para la extinción a partir de hoy. Hay buena recuperación nocturna de la humedad relativa para esta madrugada en las zonas de los grandes incendios forestales, entre el 70 y el 90%, y va a ser todavía mayor en la madrugada del miércoles. «Son excelentes noticias para la evolución de los incendios», celebró.

Aunque no se esperan precipitaciones en las zonas de los grandes incendios forestales para hoy, el jueves ya llegarían a Asturias y probablemente al noreste de León y el norte de Ourense, pero probablemente todavía serán muy escasas en el resto de zonas.