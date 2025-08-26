Incendios en Galicia | Galicia ya sufre el verano más negro del siglo con casi 96.000 hectáreas carbonizadas

Los últimos datos de Medio Rural confirman que Galicia ya ha superado el peor registro del siglo en superficie calcinada por los incendios. Desde el 1 de julio el fuego ha quemado 95.966 hectáreas en Galicia, más que en todo 2006, año negro en el que se habían consumido 95.947.

El frente más preocupante ahora es el de A Pobra do Brollón, donde arden ya 600 hectáreas, con la situación 2 de emergencia activada por la amenaza a varios núcleos habitados. En Ourense siguen descontrolados los fuegos de Avión --con 150 hectáreas afectadas-- y Carballeda de Valdeorras-Casaio --con 4.700 hectáreas arrasadas--.

La buena noticia es que durante la noche se dieron por extinguidos varios focos, aunque al realizar una medición más precisa de su afectación se agravaron las estadísticas: Vilardevós-Moialde, con 1.102 hectáreas; Riós-Fumaces e a Trepa, con 130,63; Riós-Trasestrada, con 33,52; y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, con 72,12 hectáreas.

Los fuegos más preocupantes siguen sin estar controlados. En A Pobra do Brollón arden ya 600 hectáreas, con la Situación 2 activada por la amenaza a varios núcleos habitados. En Avión el fuego mantiene 150 hectáreas afectadas, mientras que el gran incendio de Carballeda de Valdeorras - Casaio alcanza las 4.700 hectáreas. La combinación de altas temperaturas, viento y orografía dificulta el trabajo de los equipos de extinción.

Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Carballedo-A Cova (100 ha).

Primeras ayudas para las «zonas afectadas por emergencia» tras los incendios

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia de protección civil» a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá ya esta mañana a las 09.00 horas bajo el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torrres, confirmó que tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas para responder a las necesidades de los afectados. «A todos los que la precisen», avanzó en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Las disposiciones del Gobierno llegarán después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que incluirían un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

En Directo

Tres fuegos permanecen activos en Galicia, donde preocupa el de A Pobra do Brollón (Lugo) Galicia tiene este martes tres incendios forestales activos, entre ellos el que se declaró el lunes en A Pobra do Brollón (Lugo), que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y que alcanza las 600 hectáreas. El último balance de Medio Rural recoge que el foco, que ha avanzado 500 hectáreas durante la noche, está próximo a los núcleos de Golmar, en A Pobra do Brollón, y a los de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga.

Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal. El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado. La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso. Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.

Desde Zarzuela han precisado que Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto desplazarse el jueves a Galicia para visitar varias localidades afectadas por los incendios y el viernes harán lo propio en Extremadura. El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones. Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo. (Seguir leyendo)

Los Reyes visitarán mañana las zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), según han informado desde Zarzuela. El objetivo de esta visita, según ha explicado desde la Casa del Rey, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados". Asimismo, los Reyes quieren que su visita, que arrancará en el Lago de Sanabria y seguirá en Las Médulas, sirva también para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Ocho incendios activos en nivel de gravedad 0 Además, hay otros ocho incendios activos, pero en nivel de gravedad 0. En las últimas horas, además, el fuego de Molinaseca, que alcanzó un nivel 2, se encuentra en la actualidad en 0, después de que el operativo lo haya controlado. De los incendios, preocupan los frentes de La Baña, Garaño y Porto avivados ayer por las fuertes rachas de viento, lo que obligo a desalojar hasta 13 localidades, ocho vinculados a los focos en la provincia de León y cinco en la zona de influencia del de Zamora. La Junta también decretó IGR 2 para un incendio en Terradillos, dentro de la provincia de Salamanca, si bien bajó poco después a índice 0 tras la actuación del dispositivo desplegado en la zona.

«Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros», lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. Las zonas más afectadas son Ourense —con especial incidencia en Valdeorras, Xinzo de Limia, Oímbra y parte del Ribeiro—, además de áreas costeras como Oia y O Salnés. «Ha habido clientes que, estando alojados, cogieron miedo y se marcharon antes de tiempo. Otros, directamente, cancelaron sus vacaciones al ver las noticias de los incendios», explica Pardal, quien subraya que «también están perjudicados lugares donde no había riesgo».