Incendios en Galicia | Galicia ya sufre el verano más negro del siglo con casi 96.000 hectáreas carbonizadas

Los fuegos de 2025 acaban de superar las cifras de 2006, con tres grandes incendios aún descontrolados en A Pobra do Brollón, Avión y Casaio

Incendio en Avión (Ourense).

Incendio en Avión (Ourense). / Brais Lorenzo (EFE)

RAC

Agencias

Los últimos datos de Medio Rural confirman que Galicia ya ha superado el peor registro del siglo en superficie calcinada por los incendios. Desde el 1 de julio el fuego ha quemado 95.966 hectáreas en Galicia, más que en todo 2006, año negro en el que se habían consumido 95.947.

El frente más preocupante ahora es el de A Pobra do Brollón, donde arden ya 600 hectáreas, con la situación 2 de emergencia activada por la amenaza a varios núcleos habitados. En Ourense siguen descontrolados los fuegos de Avión --con 150 hectáreas afectadas-- y Carballeda de Valdeorras-Casaio --con 4.700 hectáreas arrasadas--.

La buena noticia es que durante la noche se dieron por extinguidos varios focos, aunque al realizar una medición más precisa de su afectación se agravaron las estadísticas: Vilardevós-Moialde, con 1.102 hectáreas; Riós-Fumaces e a Trepa, con 130,63; Riós-Trasestrada, con 33,52; y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, con 72,12 hectáreas.

Los fuegos más preocupantes siguen sin estar controlados. En A Pobra do Brollón arden ya 600 hectáreas, con la Situación 2 activada por la amenaza a varios núcleos habitados. En Avión el fuego mantiene 150 hectáreas afectadas, mientras que el gran incendio de Carballeda de Valdeorras - Casaio alcanza las 4.700 hectáreas. La combinación de altas temperaturas, viento y orografía dificulta el trabajo de los equipos de extinción.

Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Carballedo-A Cova (100 ha).

Primeras ayudas para las «zonas afectadas por emergencia» tras los incendios

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia de protección civil» a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá ya esta mañana a las 09.00 horas bajo el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torrres, confirmó que tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas para responder a las necesidades de los afectados. «A todos los que la precisen», avanzó en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Las disposiciones del Gobierno llegarán después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que incluirían un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

La ola de fuego castiga al turismo rural gallego con cancelaciones masivas

«Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros», lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. Las zonas más afectadas son Ourense —con especial incidencia en Valdeorras, Xinzo de Limia, Oímbra y parte del Ribeiro—, además de áreas costeras como Oia y O Salnés. «Ha habido clientes que, estando alojados, cogieron miedo y se marcharon antes de tiempo. Otros, directamente, cancelaron sus vacaciones al ver las noticias de los incendios», explica Pardal, quien subraya que «también están perjudicados lugares donde no había riesgo».

