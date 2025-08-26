Luz verde a expropiar 23 parcelas para la obra de la Travesía de Arteixo

El Concello de Arteixo elevará a pleno este mes la aprobación definitiva de las expropiaciones para la primera fase de las obras de humanización de la Travesía de Arteixo. En total, el Concello prevé expropiar 23 parcelas y abonar a los afectados, en total, 257.335 euros.

El Ayuntamiento, en base a los informes técnicos, ha acordado desestimar la mayor parte de las alegaciones de los propietarios, que están citados los días 3, 5 y 7 de noviembre en las oficinas municipales para proceder al pago por la ocupación de los terrenos afectados.

El Ejecutivo municipal ha estimado la alegación presentada por una familia que acreditó ser poseedora de un derecho de uso residencial de una vivienda que será demolida durante la obra. Se trata, detalla, el documento, de un grupo de inquilinos que hacían uso de esta casa desde, al menos, 1996, y a los que el Concello reconoce el derecho a percibir una indemnización de 11.130 euros.

El plan de humanización de la Travesía de Arteixo se divide en tres fases y comenzará con una intervención que irá desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Reconquista e Independencia. Según informa el Gobierno local, se trata del «tramo más necesitado de toda la travesía» y afectará a 1,8 kilómetros de los más 3,3 que se verán mejorados en total en esta vía.

El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para los peatones y la regulación del tráfico a través de la construcción de varias rotondas a lo largo de la travesía. El proyecto incluye la construcción de aceras de un ancho accesible, la renovación del firme, nueva señalización y la incorporación de luces led en la red de iluminación de la zona.